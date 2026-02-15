onedio
Devlet Bahçeli, Yayına Başlamasının Ardından Yeraltı'nın Başrollerinden Uraz Kaygılaroğlu'nu Aradı!

Devlet Bahçeli, Yayına Başlamasının Ardından Yeraltı'nın Başrollerinden Uraz Kaygılaroğlu'nu Aradı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 21:34

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi büyük bir ilgi görmüş, Eşref Rüya'yı geçerek reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin derin devlet tarafından mafyanın içine yerleştirilen bir adamın, narkomafya ve İstanbul kartelinin ortasında şekillenen soluksuz macerasının anlatıldığı dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığı ortaya çıktı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, ikinci bölümüyle Eşref Rüya'yı geçerek zirveye yerleşti.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, ikinci bölümüyle Eşref Rüya'yı geçerek zirveye yerleşti.

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Yeraltı dizisi ilk bölümünden itibaren ilgi görmeyi başardı. Dizi, ikinci bölümüyle uzun süredir zirvede yer alan Eşref Rüya'yı geçerek reyting birincisi olmayı başardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeraltı'nın başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını X hesabından açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeraltı'nın başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını X hesabından açıkladı.

Devlet Bahçeli yaptığı paylaşımda, 'Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.'

