Devlet Bahçeli, Yayına Başlamasının Ardından Yeraltı'nın Başrollerinden Uraz Kaygılaroğlu'nu Aradı!
NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi büyük bir ilgi görmüş, Eşref Rüya'yı geçerek reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin derin devlet tarafından mafyanın içine yerleştirilen bir adamın, narkomafya ve İstanbul kartelinin ortasında şekillenen soluksuz macerasının anlatıldığı dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, ikinci bölümüyle Eşref Rüya'yı geçerek zirveye yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeraltı'nın başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını X hesabından açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın