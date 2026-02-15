onedio
"Nagihan Gidince Huzur Bulduk" Demişti: Survivor'da Sercan ve Seren Ay'ın Kavgası Herkesi Gerdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
15.02.2026 - 20:00

Survivor'da geçtiğimiz hafta Seren Ay ile tartışan Nagihan, Seren Ay'ın üstüne yürümüştü. Sinirlerine hakim olmakta zorlanmasının ardından Nagihan Mavi takıma geçti. Onun Mavi takıma gitmesiyle birlikte huzur bulduğunu söyleyen Sercan, bu kez Seren Ay'la tartışan isim oldu.

Survivor'da bu kez Sercan ve Seren Ay arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Seren Ay ve Nagihan arasında ipler gerilmiş, aralarındaki tartışmanın ardından Nagihan Mavi takıma geçmişti. Hatta onun gidişi Sercan'ın 'Çok huzurluyuz' demesiyle sonuçlanmıştı. Ancak takımdaki huzur ortamı kısa sürdü. Seren Ay ve Sercan arasında büyük bir tartışma yaşandı. Fragmanda verilen tartışmada Sercan'ın 'Herkesin önünde bunun hesabını vereceksin. Aslında sadece değil herkese söylüyorsun onu.' demesiyle gerginliğin dozu arttı.

Seren Ay'ın, 'İşine baksana' demesiyle Sercan 'Haddini bileceksin' diye yükseldi. Sercan'ın parmak sallamasına öfkeyle karşılık veren Seren Ay'ın ne dediği ise henüz bilinmiyor.

Sercan ve Seren Ay arasındaki tartışmayı buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
