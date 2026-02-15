"Nagihan Gidince Huzur Bulduk" Demişti: Survivor'da Sercan ve Seren Ay'ın Kavgası Herkesi Gerdi!

Geçtiğimiz hafta Seren Ay ve Nagihan arasında ipler gerilmiş, aralarındaki tartışmanın ardından Nagihan Mavi takıma geçmişti. Hatta onun gidişi Sercan'ın 'Çok huzurluyuz' demesiyle sonuçlanmıştı. Ancak takımdaki huzur ortamı kısa sürdü. Seren Ay ve Sercan arasında büyük bir tartışma yaşandı. Fragmanda verilen tartışmada Sercan'ın 'Herkesin önünde bunun hesabını vereceksin. Aslında sadece değil herkese söylüyorsun onu.' demesiyle gerginliğin dozu arttı.

Seren Ay'ın, 'İşine baksana' demesiyle Sercan 'Haddini bileceksin' diye yükseldi. Sercan'ın parmak sallamasına öfkeyle karşılık veren Seren Ay'ın ne dediği ise henüz bilinmiyor.