"Nagihan Gidince Huzur Bulduk" Demişti: Survivor'da Sercan ve Seren Ay'ın Kavgası Herkesi Gerdi!
Survivor'da geçtiğimiz hafta Seren Ay ile tartışan Nagihan, Seren Ay'ın üstüne yürümüştü. Sinirlerine hakim olmakta zorlanmasının ardından Nagihan Mavi takıma geçti. Onun Mavi takıma gitmesiyle birlikte huzur bulduğunu söyleyen Sercan, bu kez Seren Ay'la tartışan isim oldu.
Survivor'da bu kez Sercan ve Seren Ay arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
Sercan ve Seren Ay arasındaki tartışmayı buradan izleyebilirsiniz:
