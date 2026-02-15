Rakibi Gün Değiştirdi, Ondan ve Finalden Kaçıyor: 14 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
14 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Sezon başında beş dizinin yayın hayatına başladığı cumartesi günü diziler birer birer final yaptı. Sonradan başlayanlar ise gün değiştirdi, yine final yaptı. Sezona başlayan en güçlü yapımlardan biri olan Güller ve Günahlar, zirveyi Gönül Dağı'ndan aldı.
Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?
Güller ve Günahlar, sezon başındaki zorlu yarışı aştı ve cumartesinin uzun süredir reytinglerde tek hakimi olmayı başardı.
Gönül Dağı da düşüş yaşamasına rağmen tüm kategorilerde ikinci oldu.
