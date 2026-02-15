onedio
Rakibi Gün Değiştirdi, Ondan ve Finalden Kaçıyor: 14 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 19:14

14 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Sezon başında beş dizinin yayın hayatına başladığı cumartesi günü diziler birer birer final yaptı. Sonradan başlayanlar ise gün değiştirdi, yine final yaptı. Sezona başlayan en güçlü yapımlardan biri olan Güller ve Günahlar, zirveyi Gönül Dağı'ndan aldı.

Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?

Güller ve Günahlar, sezon başındaki zorlu yarışı aştı ve cumartesinin uzun süredir reytinglerde tek hakimi olmayı başardı.

Sezon başı beş dizinin yayınlandığı cumartesi günleri geriye yalnızca 2 dizi kaldı. Güller ve Günahlar'ın karşısındaki rakipleri birer birer final kararı aldı. 14 Şubat Cumartesi yayınlanan bölümde tüm kategorilerde küçük bir düşüş yaşasa da Güller ve Günahlar yine zirvede yer aldı.

Gönül Dağı da düşüş yaşamasına rağmen tüm kategorilerde ikinci oldu.

14 Şubat Cumartesi total reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 8,35

2.Gönül Dağı 5,17

14 Şubat Cumartesi AB reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 5,34

2.Gönül Dağı 3,87

14 Şubat Cumartesi ABC1 reyting sonuçları

1.Güller ve Günahlar 7,53

2.Gönül Dağı 4,44

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
