Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasının nabzı bu hafta yine sosyal medyada attı! En çarpıcı sahneler ve unutulmaz replikler, X kullanıcılarının mizah dolu dokunuşlarıyla yeniden şekillendi. Ekranın en ciddi anlarını bile kahkahaya dönüştüren paylaşımları sizin için derledik. Hazırsanız, bu haftanın en komik TV yorumlarına birlikte göz atalım.
İyi eğlenceler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Amirum dayı lütfen Adil'i rahat bırak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Geçti bitti korkulacak bir şey yokmuş.
3. Çok iyi şaka 😂
4. Oruç daha fazlasını hak etmiyor zaten...
5. Ramazanda regl zamanı yaklaşınca yüklenen stres...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kızılcık Şerbeti Doğa, haklıymışsın.
7. Özür dilerim ama çok iyi 😂
8. Sürekli hastayım diyen birini görünce bizdir:
9. Ne desin Mahmut mu desin?
10. Maalesef reel-dizi ayrımımız kalmamıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Çok iyi detay 😍
12. Yine herkese gün içinde rol kestikten sonra gece hepimiz:
13. Ay ne büyük şans bu 🥹
14. Ahahah çok tatlılar maalesef.
15. Sektöre hoş geldin Aynı Yağmur Altında
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Amin.
17. Gönlümüz hep seni arıyor Pembe Ünal.
18. Ay nolur yazın bunu...
19. Bence andırıyor. Ayırmakta güçlük çekiyorum.
20. Link lütfen!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Bu olay şimdi inanılmaz komik geliyor 😂
22. Ajhasfhjasgfhas geç kalınmamış bir espri aslında.
23. Evliya'dan açıklama bekliyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu Evliya'nın kadın hali erkek halinden daha güzel ya 🙈 İçerik çeşitlendirilmiş çoğalmış, 2 twetle konu açardınız ramazan bereketi sizi de sarmış 😁