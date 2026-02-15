onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 17:29

Televizyon dünyasının nabzı bu hafta yine sosyal medyada attı! En çarpıcı sahneler ve unutulmaz replikler, X kullanıcılarının mizah dolu dokunuşlarıyla yeniden şekillendi. Ekranın en ciddi anlarını bile kahkahaya dönüştüren paylaşımları sizin için derledik. Hazırsanız, bu haftanın en komik TV yorumlarına birlikte göz atalım. 

İyi eğlenceler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Amirum dayı lütfen Adil'i rahat bırak!

1. Amirum dayı lütfen Adil'i rahat bırak!
twitter.com

2. Geçti bitti korkulacak bir şey yokmuş.

3. Çok iyi şaka 😂

3. Çok iyi şaka 😂
twitter.com

4. Oruç daha fazlasını hak etmiyor zaten...

4. Oruç daha fazlasını hak etmiyor zaten...
twitter.com

5. Ramazanda regl zamanı yaklaşınca yüklenen stres...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kızılcık Şerbeti Doğa, haklıymışsın.

6. Kızılcık Şerbeti Doğa, haklıymışsın.
twitter.com

7. Özür dilerim ama çok iyi 😂

8. Sürekli hastayım diyen birini görünce bizdir:

8. Sürekli hastayım diyen birini görünce bizdir:
twitter.com

9. Ne desin Mahmut mu desin?

10. Maalesef reel-dizi ayrımımız kalmamıştır.

10. Maalesef reel-dizi ayrımımız kalmamıştır.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Çok iyi detay 😍

11. Çok iyi detay 😍
twitter.com

12. Yine herkese gün içinde rol kestikten sonra gece hepimiz:

13. Ay ne büyük şans bu 🥹

13. Ay ne büyük şans bu 🥹
twitter.com

14. Ahahah çok tatlılar maalesef.

14. Ahahah çok tatlılar maalesef.
twitter.com

15. Sektöre hoş geldin Aynı Yağmur Altında

15. Sektöre hoş geldin Aynı Yağmur Altında
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Amin.

16. Amin.
twitter.com

17. Gönlümüz hep seni arıyor Pembe Ünal.

17. Gönlümüz hep seni arıyor Pembe Ünal.
twitter.com

18. Ay nolur yazın bunu...

18. Ay nolur yazın bunu...
twitter.com

19. Bence andırıyor. Ayırmakta güçlük çekiyorum.

19. Bence andırıyor. Ayırmakta güçlük çekiyorum.
twitter.com

20. Link lütfen!

20. Link lütfen!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. Bu olay şimdi inanılmaz komik geliyor 😂

22. Ajhasfhjasgfhas geç kalınmamış bir espri aslında.

22. Ajhasfhjasgfhas geç kalınmamış bir espri aslında.
twitter.com

23. Evliya'dan açıklama bekliyoruz!

23. Evliya'dan açıklama bekliyoruz!
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Bu Evliya'nın kadın hali erkek halinden daha güzel ya 🙈 İçerik çeşitlendirilmiş çoğalmış, 2 twetle konu açardınız ramazan bereketi sizi de sarmış 😁