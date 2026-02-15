Dizi Sayısı 22'ye Çıktı, Reytingler Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yine Değişti!
Haftanın en çok izlenen kanalı belli oldu.
Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Uzak Şehir, Yeraltı, Güller ve Günahlar, A.B.İ., Halef ve Sahtekarlar gibi pek çok yapım tüm hafta boyunca izleniyor. Pek çok dizinin final kararı almasının ardından sezona yeni eklenen yapımlar da oldu. Son hafta eklenen Sevdiğim Sensin de aldığı reytinglerle dikkat çekti.
Reyting uzmanı, artan ve azalan reytingleri inceleyerek haftanın en çok izlenen kanalını açıkladı.
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz yarışında bu haftanın en çok izleneni değişmişti.
Reyting uzmanı, başlayan iki yeni diziyle birlikte ekranlardaki dizi sayısının 22 olduğunu, reytinglerin ise düştüğünü açıkladı.
