Dizi Sayısı 22'ye Çıktı, Reytingler Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yine Değişti!

Dizi Sayısı 22'ye Çıktı, Reytingler Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Yine Değişti!

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 20:34

Haftanın en çok izlenen kanalı belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Uzak Şehir, Yeraltı, Güller ve Günahlar, A.B.İ., Halef ve Sahtekarlar gibi pek çok yapım tüm hafta boyunca izleniyor. Pek çok dizinin final kararı almasının ardından sezona yeni eklenen yapımlar da oldu. Son hafta eklenen Sevdiğim Sensin de aldığı reytinglerle dikkat çekti.

Reyting uzmanı, artan ve azalan reytingleri inceleyerek haftanın en çok izlenen kanalını açıkladı.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz yarışında bu haftanın en çok izleneni değişmişti.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz yarışında bu haftanın en çok izleneni değişmişti.

Reytinglerde üç grupta da düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz, yine de haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Uzak Şehir, yalnızca Total grubunda zirvede yer aldı. Haftanın en çok izlenen böylece Taşacak Bu Deniz oldu.

Reyting uzmanı, başlayan iki yeni diziyle birlikte ekranlardaki dizi sayısının 22 olduğunu, reytinglerin ise düştüğünü açıkladı.

Reyting uzmanı, başlayan iki yeni diziyle birlikte ekranlardaki dizi sayısının 22 olduğunu, reytinglerin ise düştüğünü açıkladı.

Haftanın en çok izlenen kanalı Taşacak Bu Deniz'in zirveye yerleşmesiyle birlikte kısa bir aranın ardından yeniden TRT 1 oldu. Reyting uzmanı aradaki rekabeti, 'Sömestr dönüşüyle özellikle salıdan itibaren toplam reytinglerin gerilediği bir haftayı geride bırakıyoruz. İki yeni dizinin eklenmesiyle sayı 22’ye çıktı. TRT 1 yeniden liderlik koltuğunda; en yakın rakibi Kanal D ile arasındaki fark sadece 0,35 puan. İnanılmaz bir zirve yarışı.' diyerek açıkladı. Aynı Yağmur Altında ve Sevdiğim Sensin, sezona başlayan diziler oldu.

Bu hafta en çok neler (hangi kanallar) izlendi?

1. TRT 1

2. Kanal D

3. NOW TV

4. TV8

5. ATV

6. Show TV

7. Star TV

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
