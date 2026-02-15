"Dolandırıldım" Diyerek Canlı Yayına Çıkan ve Dövmeleriyle Gündem Olan Nazan Ünal, TikTok'ta Yayına Başladı!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Nazan Ünal, TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Ünal, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
tiktok yayını izleyenler muhafazakar veya şeriatçıdır büyük ihtimal bir deniz baykal zihniyetli olarak umrumda değil diğer deniz baykal zihniyetli üyelerinde... Devamını Gör