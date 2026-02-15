onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Dolandırıldım" Diyerek Canlı Yayına Çıkan ve Dövmeleriyle Gündem Olan Nazan Ünal, TikTok'ta Yayına Başladı!

"Dolandırıldım" Diyerek Canlı Yayına Çıkan ve Dövmeleriyle Gündem Olan Nazan Ünal, TikTok'ta Yayına Başladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.02.2026 - 23:20

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Nazan Ünal, TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle gündem oldu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle gündem oldu.

3 yıl önce geçmiş hayatına tövbe ettiğini dile getiren Nazan, verdiği röportajda insanların onun yüzünü gördüğünü, kalbini görmediğini dile getirmişti. Nazan, 'Ben, Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm' dedi. Nazan Ünal, görünüşüyle ilgili olarak ise 'Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar' açıklamasında bulunmuştu.

Nazan Ünal, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.

Nazan Ünal, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dünyada da konuşulmuştu. Bir anda popüler olan Nazan, TikTok'ta yayın açmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

tiktok yayını izleyenler muhafazakar veya şeriatçıdır büyük ihtimal bir deniz baykal zihniyetli olarak umrumda değil diğer deniz baykal zihniyetli üyelerinde... Devamını Gör