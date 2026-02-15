"Dolandırıldım" Diyerek Canlı Yayına Çıkan ve Dövmeleriyle Gündem Olan Nazan Ünal, TikTok'ta Yayına Başladı!

3 yıl önce geçmiş hayatına tövbe ettiğini dile getiren Nazan, verdiği röportajda insanların onun yüzünü gördüğünü, kalbini görmediğini dile getirmişti. Nazan, 'Ben, Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm' dedi. Nazan Ünal, görünüşüyle ilgili olarak ise 'Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar' açıklamasında bulunmuştu.