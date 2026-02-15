onedio
15 Şubat Pazar Survivor'da Kim Elendi? Elenen İsim Gönüllüler'e Geçti mi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 00:29

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de kadınlar elemesi gerçekleşti. Kırmızı takımdan Meryem Boz ve Seda'nın eleme düellosunda yarıştığı Survivor'da elenen isim belli oldu.

15 Şubat Survivor'da kim elendi, kim veda etti? Survivor'da elenen isim kim oldu? Detaylar...

15 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde Kırmızı takımdan Meryem Boz ve Seda eleme düellosuna katıldı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Survivor'a veda eden isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi diye merak edilirken elenen isim Meryem Boz oldu. Kader konseyine kalan Meryem Boz, Mavi takımdan hayır cevabı aldı ve elendi.

Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Cezaya giden takım ise Ünlüler takımı oldu.

