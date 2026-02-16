Reytinglerde Yükselemedi: Show TV Dizisi 13. Bölümde Ekrana Veda Ediyor
Televizyon ekranlarında kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri olan Rüya Gibi için final kararı netleşti. Güçlü oyuncu kadrosuyla yola çıkan dizi, yayın hayatına farklı bir günle başlayıp daha sonra pazar akşamlarına taşınmıştı. İlk bölümlerinde merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin ilgisini toplayan yapım, son haftalarda beklenen yükselişi yakalayamadı. Reyting sonuçlarıyla birlikte dizinin geleceği yeniden değerlendirme sürecine girdi. Yapım ekibi ve kanal arasında yapılan görüşmelerin ardından final kararı kesinleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TMC Film imzası taşıyan Rüya Gibi, yayınlandığı ilk günden bu yana farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.
Özellikle son bölümlerde yaşanan düşüş, kulislerde final ihtimalini gündeme getirmişti.
