Reytinglerde Yükselemedi: Show TV Dizisi 13. Bölümde Ekrana Veda Ediyor

Reytinglerde Yükselemedi: Show TV Dizisi 13. Bölümde Ekrana Veda Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.02.2026 - 11:25

Televizyon ekranlarında kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri olan Rüya Gibi için final kararı netleşti. Güçlü oyuncu kadrosuyla yola çıkan dizi, yayın hayatına farklı bir günle başlayıp daha sonra pazar akşamlarına taşınmıştı. İlk bölümlerinde merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin ilgisini toplayan yapım, son haftalarda beklenen yükselişi yakalayamadı. Reyting sonuçlarıyla birlikte dizinin geleceği yeniden değerlendirme sürecine girdi. Yapım ekibi ve kanal arasında yapılan görüşmelerin ardından final kararı kesinleşti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

TMC Film imzası taşıyan Rüya Gibi, yayınlandığı ilk günden bu yana farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

TMC Film imzası taşıyan Rüya Gibi, yayınlandığı ilk günden bu yana farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Başlangıçta hafta içi yayınlanan yapım daha sonra pazar akşamlarına taşınarak yeni bir izleyici kitlesi hedefledi. Ancak yayın günü değişikliğine rağmen istenen izlenme oranlarına ulaşılamadı.

Özellikle son bölümlerde yaşanan düşüş, kulislerde final ihtimalini gündeme getirmişti.

Özellikle son bölümlerde yaşanan düşüş, kulislerde final ihtimalini gündeme getirmişti.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından gelen sonuçlar, kararın netleşmesinde etkili oldu. Kanal yönetimi ve yapım şirketi yapılan değerlendirmeler sonucunda 13. bölümde final yapılmasına karar verdi. 

Dizini sosyal medyadaki kitlesi final olmaması adına sık sık paylaşım yapmış, X’te diziyi gündemden düşürmemişti. Ancak izleyicilerin çabası yeterli olmadı.

