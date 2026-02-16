onedio
Masumiyet Müzesi Dizisi Sonrası Kitap Satışları Patladı

Elif Sude Yenidoğan
16.02.2026 - 09:37

Netflix’te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisi yalnızca ekranlarda değil, kitap raflarında da güçlü bir etki yarattı. Orhan Pamuk’un yıllardır konuşulan romanı, dizi uyarlamasının ardından yeniden gündemin merkezine taşındı. İzleyicilerin hikayeyi daha yakından tanımak istemesiyle birlikte kitap aramalarında dikkat çekici bir hareketlilik başladı. Online satış sitelerinde kitap kısa sürede en çok aranan başlıklar arasına girdi. Yoğun talep nedeniyle stoklar beklenenden erken tükendi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi yayınlanır yayınlanmaz izleyici kadar okurların da ilgisini çekti.

Diziye dair ilk fragmanların paylaşılmasıyla birlikte kitap satışlarında belirgin bir yükseliş başladı. Özellikle dizinin yayın tarihinin açıklanmasından sonraki haftalarda arama motorlarında romanın adı sıkça görünmeye başladı. Online alışveriş platformlarından gelen verilere göre kitabı araştıran kişi sayısı normal döneme göre katlanarak arttı. Zirve ise yayın günü olan 13 Şubat’ta yaşandı.

İzleyici ilgisi arama verilerine de yansıdı; kitap aramaları haftalık bazda yüzde 1528 arttı.

Satış verilerine göre kadın okurların ilgisi erkek okuyuculara kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşti. Coğrafi dağılımda ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından çevre illerden de güçlü talep geldi. Kitapçılar, dizinin yayınlanmasıyla birlikte raflarda hızlı bir sirkülasyon yaşandığını söylüyor. Sosyal medyada diziyi izleyenler arasında “önce kitapdizi mi” tartışmaları da gündeme oturdu.

