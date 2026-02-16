Masumiyet Müzesi Dizisi Sonrası Kitap Satışları Patladı
Netflix’te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisi yalnızca ekranlarda değil, kitap raflarında da güçlü bir etki yarattı. Orhan Pamuk’un yıllardır konuşulan romanı, dizi uyarlamasının ardından yeniden gündemin merkezine taşındı. İzleyicilerin hikayeyi daha yakından tanımak istemesiyle birlikte kitap aramalarında dikkat çekici bir hareketlilik başladı. Online satış sitelerinde kitap kısa sürede en çok aranan başlıklar arasına girdi. Yoğun talep nedeniyle stoklar beklenenden erken tükendi.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi yayınlanır yayınlanmaz izleyici kadar okurların da ilgisini çekti.
İzleyici ilgisi arama verilerine de yansıdı; kitap aramaları haftalık bazda yüzde 1528 arttı.
