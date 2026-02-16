onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Emin Alper Berlin Film Festivali’nde Yaptığı Konuşmayla Gündem Oldu

Emin Alper Berlin Film Festivali’nde Yaptığı Konuşmayla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.02.2026 - 08:42

Berlin Film Festivali bu yıl yalnızca filmleriyle değil, gala gecelerinde yapılan konuşmalarla da gündeme geldi. Festivalde Altın Ayı için yarışan Emin Alper’in yeni filmi Kurtuluş, prömiyer gösteriminin ardından uzun süre alkışlandı. Gösterim sonrası sahnede söz alan yönetmen, filmi üzerinden insanlık tarihine dair bir değerlendirme yaptı. Aynı festivalde jüri başkanı Wim Wenders’ın “siyasetin dışında kalmalıyız” açıklaması dikkat çekmişti. Alper’in konuşması, siyaset söyleminin ardından tebrikleri topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emin Alper’in Berlin Film Festivali’nde gösterilen Kurtuluş filmi, ilk gösteriminden itibaren festival izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı.

Emin Alper’in Berlin Film Festivali’nde gösterilen Kurtuluş filmi, ilk gösteriminden itibaren festival izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı.

Gösterim sonrası sahneye çıkan yönetmen, filmin merkezinde toplumların korku ve baskı ortamında nasıl dönüşebildiğini anlatmak istediğini söyledi. Alper, konuşmasında sinemanın yalnızca estetik bir alan olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihine tanıklık eden bir ifade biçimi olduğunu dile getirdi.

Jüri başkanı Wim Wenders’ın, bir gazeteci Almanya’nın Gazze’de İsrail’in soykırımındaki rolünü sorduğunda “siyasetten uzak kalmalıyız” demesi tartışma yaratmıştı. Wenders’ın açıklaması bazı çevrelerde tarafsızlık vurgusu olarak yorumlanırken, bazı katılımcılar bunun yeterince güçlü bir tavır olmadığını savunmuştu. Emin Alper ise konuşmasında doğrudan güncel olaylara değinerek sinemanın gerçek dünyadan ayrı düşünülemeyeceğini ima etti, yanıtıyla ve cesur tavrıyla geceye damga vurdu. 

'Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikayelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle. Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz.'

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın