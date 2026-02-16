Emin Alper Berlin Film Festivali’nde Yaptığı Konuşmayla Gündem Oldu

Gösterim sonrası sahneye çıkan yönetmen, filmin merkezinde toplumların korku ve baskı ortamında nasıl dönüşebildiğini anlatmak istediğini söyledi. Alper, konuşmasında sinemanın yalnızca estetik bir alan olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihine tanıklık eden bir ifade biçimi olduğunu dile getirdi.

Jüri başkanı Wim Wenders’ın, bir gazeteci Almanya’nın Gazze’de İsrail’in soykırımındaki rolünü sorduğunda “siyasetten uzak kalmalıyız” demesi tartışma yaratmıştı. Wenders’ın açıklaması bazı çevrelerde tarafsızlık vurgusu olarak yorumlanırken, bazı katılımcılar bunun yeterince güçlü bir tavır olmadığını savunmuştu. Emin Alper ise konuşmasında doğrudan güncel olaylara değinerek sinemanın gerçek dünyadan ayrı düşünülemeyeceğini ima etti, yanıtıyla ve cesur tavrıyla geceye damga vurdu.

'Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikayelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle. Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz.'