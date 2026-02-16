Emin Alper Berlin Film Festivali’nde Yaptığı Konuşmayla Gündem Oldu
Berlin Film Festivali bu yıl yalnızca filmleriyle değil, gala gecelerinde yapılan konuşmalarla da gündeme geldi. Festivalde Altın Ayı için yarışan Emin Alper’in yeni filmi Kurtuluş, prömiyer gösteriminin ardından uzun süre alkışlandı. Gösterim sonrası sahnede söz alan yönetmen, filmi üzerinden insanlık tarihine dair bir değerlendirme yaptı. Aynı festivalde jüri başkanı Wim Wenders’ın “siyasetin dışında kalmalıyız” açıklaması dikkat çekmişti. Alper’in konuşması, siyaset söyleminin ardından tebrikleri topladı.
Emin Alper’in Berlin Film Festivali’nde gösterilen Kurtuluş filmi, ilk gösteriminden itibaren festival izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı.
