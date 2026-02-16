Diziden Ayrılacağı İddia Edilen Aytek Şayan’dan Paylaşım Geldi

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Aytek Şayan, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’ın başlıca rolleri paylaştığı dizi, sezonun öne çıkan işleri arasında gösteriliyor. Dizinin her bölümünde karakterler arasındaki ilişkilerin giderek derinleşmesi, izleyiciyi ekrana bağlayan en önemli unsurlardan. Şerif karakteri de hikayenin dengelerini etkileyen isimlerden biri olduğu için ortaya atılan iddia doğal olarak dikkat çekti. Bazı izleyiciler karakterin hikayesinin zaten bir kırılma noktasına geldiğini düşünürken, bazıları ayrılık söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.