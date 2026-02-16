onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziden Ayrılacağı İddia Edilen Aytek Şayan’dan Paylaşım Geldi

Diziden Ayrılacağı İddia Edilen Aytek Şayan’dan Paylaşım Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.02.2026 - 12:47

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizi, bu kez sosyal medyada çıkan bir ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti. Dizide Şerif karakterini canlandıran Aytek Şayan’ın projeden ayrılacağı yönündeki söylentiler kısa sürede yayılmaya başlamıştı. Şimdiyse oyuncudan yanıt geldi. İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1’in favori dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle devam ediyor.

TRT 1’in favori dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Aytek Şayan, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’ın başlıca rolleri paylaştığı dizi, sezonun öne çıkan işleri arasında gösteriliyor. Dizinin her bölümünde karakterler arasındaki ilişkilerin giderek derinleşmesi, izleyiciyi ekrana bağlayan en önemli unsurlardan. Şerif karakteri de hikayenin dengelerini etkileyen isimlerden biri olduğu için ortaya atılan iddia doğal olarak dikkat çekti. Bazı izleyiciler karakterin hikayesinin zaten bir kırılma noktasına geldiğini düşünürken, bazıları ayrılık söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İddialar Birsen Altuntaş tarafından da yalanlanmıştı. Şimdiyse Aytek Şayan, “Devam” dedi.

İddialar Birsen Altuntaş tarafından da yalanlanmıştı. Şimdiyse Aytek Şayan, “Devam” dedi.

Dizide Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan ekran başındaki seyircileri sinir krizlerine soksa da, diziden ayrılması ihtimali Taşacak Bu Deniz izleyicilerini üzmüştü. Böylesine yetenekli bir oyuncunun ekranlarda olması seyir keyfini artırıyor. Haberlerin yalanlanmasıyla birlikte oyuncunun açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyordu. Paylaşım yapan oyuncu, “Kaldığımız yerden devam” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın