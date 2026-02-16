Diziden Ayrılacağı İddia Edilen Aytek Şayan’dan Paylaşım Geldi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizi, bu kez sosyal medyada çıkan bir ayrılık iddiasıyla gündeme gelmişti. Dizide Şerif karakterini canlandıran Aytek Şayan’ın projeden ayrılacağı yönündeki söylentiler kısa sürede yayılmaya başlamıştı. Şimdiyse oyuncudan yanıt geldi. İşte detaylar…
TRT 1’in favori dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle devam ediyor.
İddialar Birsen Altuntaş tarafından da yalanlanmıştı. Şimdiyse Aytek Şayan, “Devam” dedi.
