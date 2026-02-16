onedio
Aşiret Ağası Rolündeki İlhan Şen Kan Davalı Vatandaşları Barıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.02.2026 - 15:38

Yeni sezon dizilerinden biri olarak başlayan Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi Şanlıurfa’da çekiliyor. Aşiret temalı yapıma adeta ilgi yağıyor. Şimdiyse dizi ile gerçek hayatın ayrımını sorgulatan bir an yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Dizide aşiret ağası rolünde olan İlhan Şen, husumetli vatandaşları barıştırdı.

Gerek aşiret ağası olsun gerek mafya babası olsun bazı dizilerdeki karakterler oyuncuyla bağdaştırılma konusunda bi’ tık abartılabiliyor. Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Eşref Rüya bu tarz karakter ve oyuncu bağdaştırma konularında ilk akla gelenlerden diyebiliriz. İşte Halef dizisi de bu listeye dahil olmuş. İlhan Şen, Serhat Ağa rolüyle öylesine benimsenmiş olacak ki kan davalı vatandaşları barıştırmakta etkili olmuş. Ünlü oyuncu kan davasındaki kanaat önderlerini bir araya getirerek husumetin sonlanmasına aracı olmuş.

İşte o anlar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
