Aşiret Ağası Rolündeki İlhan Şen Kan Davalı Vatandaşları Barıştırdı

Gerek aşiret ağası olsun gerek mafya babası olsun bazı dizilerdeki karakterler oyuncuyla bağdaştırılma konusunda bi’ tık abartılabiliyor. Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Eşref Rüya bu tarz karakter ve oyuncu bağdaştırma konularında ilk akla gelenlerden diyebiliriz. İşte Halef dizisi de bu listeye dahil olmuş. İlhan Şen, Serhat Ağa rolüyle öylesine benimsenmiş olacak ki kan davalı vatandaşları barıştırmakta etkili olmuş. Ünlü oyuncu kan davasındaki kanaat önderlerini bir araya getirerek husumetin sonlanmasına aracı olmuş.