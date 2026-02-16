Aşiret Ağası Rolündeki İlhan Şen Kan Davalı Vatandaşları Barıştırdı
Yeni sezon dizilerinden biri olarak başlayan Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolü paylaştığı dizi Şanlıurfa’da çekiliyor. Aşiret temalı yapıma adeta ilgi yağıyor. Şimdiyse dizi ile gerçek hayatın ayrımını sorgulatan bir an yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
Dizide aşiret ağası rolünde olan İlhan Şen, husumetli vatandaşları barıştırdı.
İşte o anlar 👇
