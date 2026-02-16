onedio
Haberler
TV
Nuri Baba Kim Olacak? Akasya Durağı'nda Zeki Alasya'nın Yerine Halil Ergün'ün Geçme İhtimali X'te Gündem Oldu

Nuri Baba Kim Olacak? Akasya Durağı'nda Zeki Alasya'nın Yerine Halil Ergün'ün Geçme İhtimali X'te Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 19:28

Televizyon ekranlarının en sevilen komedi dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası gündem olmuştu. Bugün yapılan paylaşımda vefat eden oyuncular dışında orijinal kadronun korunacağı iddiası güçlendi. Vefat eden Zeki Alasya yerine Halil Ergün, Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar gibi oyunculara teklif gideceği öğrenilirken sosyal medyada Halil Ergün denince akıllara Ali Rıza Bey geldi.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddia tüm diziseverleri heyecanlandırdı.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddia tüm diziseverleri heyecanlandırdı.

Orijinal kadronun korunacağına dair iddia ise büyük heyecan yarattı. Vefat eden oyuncular yerine bazı isimlere teklif gideceği öğrenildi. Nuri Baba karakterini canlandıran Zeki Alasya yerine Halil Ergün, Metin Akpınar ve Erdal Özyağcılar'ın adı geçince X ahalisi goygoylarıyla harekete geçti. Özellikle Halil Ergün ihtimali akıllara Ali Rıza Bey'i getirdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
