Nuri Baba Kim Olacak? Akasya Durağı'nda Zeki Alasya'nın Yerine Halil Ergün'ün Geçme İhtimali X'te Gündem Oldu
Televizyon ekranlarının en sevilen komedi dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası gündem olmuştu. Bugün yapılan paylaşımda vefat eden oyuncular dışında orijinal kadronun korunacağı iddiası güçlendi. Vefat eden Zeki Alasya yerine Halil Ergün, Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar gibi oyunculara teklif gideceği öğrenilirken sosyal medyada Halil Ergün denince akıllara Ali Rıza Bey geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair iddia tüm diziseverleri heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın