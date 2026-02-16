onedio
Reyting Uzmanı, Sevdiğim Sensin'in Reytingleriyle İlgili Sürpriz Detayı Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 21:29

Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle reytinglerde ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Dizinin verilen ikinci tekrarı, ilk tekrarından daha çok izlendi. Reyting uzmanı, bu durumun neden kaynaklandığını açıkladı.

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.

Farklı konusuyla uzun süredir merakla beklenen dizi, yayınlandığı ilk bölümde reytinglerde ikinci sırada yer almayı başardı. Dizinin prime time'da yayınlanan tekrarları da yüksek bir izleyici elde etti. Yayınlanan ikinci tekrar, birinci tekrardan daha çok izlendi.

Reyting uzmanı, Sevdiğim Sensin'in reyting başarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Reyting uzmanı, Sevdiğim Sensin'in reyting başarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Reyting uzmanı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'İkinci prime time 1 tekrarının ilk prime time 1'den yüksek olması ikinci bölümde sıçramanın habercisidir. Son beş sezonda yalnızca 9 dizi bunu başarmış, bu 9 dizi ikinci bölümde ortalama %50 artmıştı. Sevdiğim Sensin onuncu örnek oldu.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
