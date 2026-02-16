Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Dizinin Yeni Oyuncuları Hakkında Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonu son derece olaylı geçiyor. Diziden ayrılanlar, çıkarılanlar derken konuda da değişiklikler yapıldı. Hikayesi değişen diziye yeni isimler dahil oldu. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan oyuncular hakkında konuştu.
Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonunda diziye yeni isimler dahil olmuştu.
Diziden ayrılan bazı isimlerle sorun yaşadığı iddia edilen Feyza Civelek, yeni oyuncularla arasının çok iyi olduğundan bahsetti.
