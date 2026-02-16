onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Dizinin Yeni Oyuncuları Hakkında Konuştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 23:00

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonu son derece olaylı geçiyor. Diziden ayrılanlar, çıkarılanlar derken konuda da değişiklikler yapıldı. Hikayesi değişen diziye yeni isimler dahil oldu. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan oyuncular hakkında konuştu.

Kaynak: 2. Sayfa

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonunda diziye yeni isimler dahil olmuştu.

Diziden ayrılan dört oyuncu yerine dört oyuncu birden dahil olmuştu. Özge Borak, Zeynep Parla, Hakan Karahan, Seray Kara, Begüm Tosun ve Dilaray Yeşilyaprak'ın dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Doğukan Güngör yerine Emre Dinler gelmişti.

Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, diziye dahil olan yeni oyuncular hakkında konuştu.

Diziden ayrılan bazı isimlerle sorun yaşadığı iddia edilen Feyza Civelek, yeni oyuncularla arasının çok iyi olduğundan bahsetti.

