onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Atv'nin Yeni Dizisi Aynı Yağmur Altında'da Yayınlanan Domuz Eti Sahnesi Tepki Çekti

Atv'nin Yeni Dizisi Aynı Yağmur Altında'da Yayınlanan Domuz Eti Sahnesi Tepki Çekti

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 09:04

Atv ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Bölümde Hristiyan olan Tülin, Müslüman aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etti. Yayınlanan sahne sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin ikinci bölümünde tepki çeken bir sahne yayınlandı. Tülin, Müslüman bir aile olan Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğinde domuz eti hazırlattı. Sahne izleyicilerin tepkisine yol açtı.

Domuz eti sahnesinin ön izlemesini buradan izleyebilirsiniz:

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın