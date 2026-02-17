onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın Yeniden Çekileceği İddiasını Yalanladı

Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın Yeniden Çekileceği İddiasını Yalanladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 10:15

Sosyal medyada son iki gündür Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları dolaşırken izleyiciler büyük bir heyecana kapılmıştı. İbrahim Ethem Aşkın'ın yeni oyuncular için paylaşım yaparak spoiler göndermesi yapmasının ardından gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada gündeme gelen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları tüm izleyicileri heyecanlandırmıştı.

Sosyal medyada gündeme gelen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları tüm izleyicileri heyecanlandırmıştı.

Özellikle İbrahim Ethem Aşkın'ın yaptığı bu paylaşım iddiaları güçlendirmişti:

“Türker İnanoğlu'na İthafen...🙌🏻

🚖@tv2resmi'de halâ tekrar bölümleri ile ilgiyle takip edilen #KanalD'nin Erler Film Türker İnanoğlu imzası taşıyan (2008-2012) yılları arasında 174 bölüm yayınlanan efsane dizi #AkasyaDurağı ile ilgili çok yakında bir sürprizim olacak, demiştim ben elimden geleni yaptım bu işin proje tasarımını ve öykü revizyonunu çok sevgili Erler Film ailesi ve sevgili Yılmaz Ekmekçi beyefendinin de telkinleri doğrultusunda harekete geçtim. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şey yolunda giderse anlaşmaya varılıp imzalar atılırsa inşallah Kanal D ve D Media ailesi ile bu işi yürütmekten onur ve kıvanç duyacağım. Ben istiyorum ki hepimiz böyle güzel hikâyelere hasret kaldık yeniden bir şansı hak ediyor ve hepimiz kazanalım toplum kazansın diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Belki de Eylül 2026'da belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikâyeleri ve oyuncularıyla yeniden sizlerle...✨Başarabilirsek ne mutlu bize...🚀🥰🙏🏻🌷 Biz de sürprizler ve umutlar bitmez görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın...👊🏻🤲🏻”

Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddialarını yalanladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddialarını yalanladı.

Kendisine sorulan bir soruya cevap veren Altuntaş, haberin doğru olmadığını belirtti. Ancak dün, Nuri Baba karakteri yerine yeni oyunculara teklif gittiği iddia edilmişti. Yapım ya da senaristler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın