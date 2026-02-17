Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın Yeniden Çekileceği İddiasını Yalanladı

Özellikle İbrahim Ethem Aşkın'ın yaptığı bu paylaşım iddiaları güçlendirmişti:

“Türker İnanoğlu'na İthafen...🙌🏻

🚖@tv2resmi'de halâ tekrar bölümleri ile ilgiyle takip edilen #KanalD'nin Erler Film Türker İnanoğlu imzası taşıyan (2008-2012) yılları arasında 174 bölüm yayınlanan efsane dizi #AkasyaDurağı ile ilgili çok yakında bir sürprizim olacak, demiştim ben elimden geleni yaptım bu işin proje tasarımını ve öykü revizyonunu çok sevgili Erler Film ailesi ve sevgili Yılmaz Ekmekçi beyefendinin de telkinleri doğrultusunda harekete geçtim. Kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdi her şey yolunda giderse anlaşmaya varılıp imzalar atılırsa inşallah Kanal D ve D Media ailesi ile bu işi yürütmekten onur ve kıvanç duyacağım. Ben istiyorum ki hepimiz böyle güzel hikâyelere hasret kaldık yeniden bir şansı hak ediyor ve hepimiz kazanalım toplum kazansın diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Belki de Eylül 2026'da belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikâyeleri ve oyuncularıyla yeniden sizlerle...✨Başarabilirsek ne mutlu bize...🚀🥰🙏🏻🌷 Biz de sürprizler ve umutlar bitmez görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın...👊🏻🤲🏻”