Yeni Dizi Çirkin’in Kadrosuna Yalı Çapkını’ndan Transfer!
Yeni sezon hazırlıkları sürerken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de Çirkin dizisi oldu. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım için çalışmalar hızla devam ediyor. Kadrosu yavaş yavaş netleşen dizi, güçlü isimleri bir araya getiriyor. Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor. Oyuncu seçimleri ise izleyicinin ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda. Son olarak diziye genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biri dahil oldu.
25 Film imzası taşıyan Çirkin dizisi, yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
Kadroya dahil olan son isim ise Baran Bölükbaşı oldu.
