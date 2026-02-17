onedio
Yeni Dizi Çirkin’in Kadrosuna Yalı Çapkını’ndan Transfer!

Elif Sude Yenidoğan
17.02.2026 - 11:41

Yeni sezon hazırlıkları sürerken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de Çirkin dizisi oldu. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım için çalışmalar hızla devam ediyor. Kadrosu yavaş yavaş netleşen dizi, güçlü isimleri bir araya getiriyor. Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor. Oyuncu seçimleri ise izleyicinin ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda. Son olarak diziye genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biri dahil oldu.

25 Film imzası taşıyan Çirkin dizisi, yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Yapım, güçlü kadın karakterler ve aile ilişkileri etrafında şekillenen bir dram olarak hazırlanıyor. Dizinin başrolünde Derya Pınar Ak yer alıyor ve Meryem karakterini canlandırıyor. Çağlar Ertuğrul Kadir rolüyle. Gözde Kansu ve Olgun Toker de dizinin dikkat çeken isimleri arasında.

Kadroya dahil olan son isim ise Baran Bölükbaşı oldu.

Genç oyuncu dizide Engin karakterini canlandıracak. Engin, hikayede önemli bir yere sahip olan Ökkeş’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ökkeş karakterine usta oyuncu Çetin Tekindor hayat verecek. Böylece Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor, Yalı Çapkını dizisinin ardından yeniden aynı projede buluşmuş olacak. 

Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor ve set hazırlıkları hızla devam ediyor. Kanal cephesinden dizinin yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak oyuncu kadrosunun tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte set süreci de hız kazandı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
