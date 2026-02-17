Yeni Dizi Çirkin’in Kadrosuna Yalı Çapkını’ndan Transfer!

Genç oyuncu dizide Engin karakterini canlandıracak. Engin, hikayede önemli bir yere sahip olan Ökkeş’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ökkeş karakterine usta oyuncu Çetin Tekindor hayat verecek. Böylece Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor, Yalı Çapkını dizisinin ardından yeniden aynı projede buluşmuş olacak.

Çekimlerin ay sonunda başlaması planlanıyor ve set hazırlıkları hızla devam ediyor. Kanal cephesinden dizinin yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak oyuncu kadrosunun tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte set süreci de hız kazandı.