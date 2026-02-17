Aynı Yağmur Altında’da Sürpriz Gelişme: Yeni Senarist Hamlesi
Ekranların yeni yapımlarından Aynı Yağmur Altında, yayınlanan bölümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesiyle kısa sürede konuşulan diziler arasına giren yapımda önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin ikinci bölümü seyirciyle buluşurken kulislerden yeni bir haber geldi. Senaryo ekibine katılan deneyimli bir isim, dizinin ilerleyen bölümlerinde etkisini gösterecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, henüz ikinci bölümüyle yayınlandı.
Yapımın senaryosu şu ana kadar Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyordu.
