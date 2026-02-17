Aynı Yağmur Altında’da Sürpriz Gelişme: Yeni Senarist Hamlesi

Ancak dizinin yaratıcı ekibine yeni bir senaristin dahil olduğu bilgisi gündeme geldi. Daha önce çok konuşulan projelerden biri olan Yalı Çapkını’nda imzası bulunan Mehmet Barış Günger’in ekibe katıldığı öğrenildi.

Aynı Yağmur Altında, bu yeni hamleyle ekran yolculuğunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İlk bölüm reytingleri çok dikkate alınmasa da ikinci bölüm reytinglerinde düşük sonuçlar alan dizi bakalım yeni hamleyle iyiye gidebilecek mi? İzleyip göreceğiz…