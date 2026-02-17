onedio
Aynı Yağmur Altında’da Sürpriz Gelişme: Yeni Senarist Hamlesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 14:05

Ekranların yeni yapımlarından Aynı Yağmur Altında, yayınlanan bölümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesiyle kısa sürede konuşulan diziler arasına giren yapımda önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin ikinci bölümü seyirciyle buluşurken kulislerden yeni bir haber geldi. Senaryo ekibine katılan deneyimli bir isim, dizinin ilerleyen bölümlerinde etkisini gösterecek. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, henüz ikinci bölümüyle yayınlandı.

Başrollerde Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan yer alırken, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi deneyimli oyuncular da projeye ayrı bir ağırlık katıyor. Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan gibi isimlerin yer aldığı kalabalık kadro dikkat çekiyor.

Yapımın senaryosu şu ana kadar Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyordu.

Ancak dizinin yaratıcı ekibine yeni bir senaristin dahil olduğu bilgisi gündeme geldi. Daha önce çok konuşulan projelerden biri olan Yalı Çapkını’nda imzası bulunan Mehmet Barış Günger’in ekibe katıldığı öğrenildi.

Aynı Yağmur Altında, bu yeni hamleyle ekran yolculuğunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İlk bölüm reytingleri çok dikkate alınmasa da ikinci bölüm reytinglerinde düşük sonuçlar alan dizi bakalım yeni hamleyle iyiye gidebilecek mi? İzleyip göreceğiz…

