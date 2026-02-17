Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, "Partnerimden Mobbing Görüyorum" Diyerek Paylaşım Yaptı
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, dizinin setinden bir paylaşım yaptı. Dizide çocuğu Kemal'e hayat veren bebekle paylaşım yapan Evrim Alasya'nın esprili paylaşımı gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.
Evrim Alasya, bebek oyuncuyla anlarını "partnerimden mobbing gördüğüm doğrudur" diyerek paylaştı.
