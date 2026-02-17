onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, "Partnerimden Mobbing Görüyorum" Diyerek Paylaşım Yaptı

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, "Partnerimden Mobbing Görüyorum" Diyerek Paylaşım Yaptı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 13:02

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, dizinin setinden bir paylaşım yaptı. Dizide çocuğu Kemal'e hayat veren bebekle paylaşım yapan Evrim Alasya'nın esprili paylaşımı gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri olmadığı öğrenildi. Kıvılcım ve Ömer'in gerçek bebekleri nerede ve ne oldu henüz bilinmiyor ama fragman bile büyük merak uyandırmaya yetti. Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, minik rol arkadaşıyla paylaşım yaptı.

Detaylar:

Evrim Alasya, bebek oyuncuyla anlarını "partnerimden mobbing gördüğüm doğrudur" diyerek paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın