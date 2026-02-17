İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında Dizisindeki Domuz Eti Sahnesine Tepki: "Böyle Bir Türkiye Yok"
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Aynı Yağmur Altında dizisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide yayınlanan domuz eti sahnesi tepki çekti. Gazeteci İsmail Saymaz da yayınlanan sahneye tepkisini gösterdi.
Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi isimlerin başrolünde oynadığı Aynı Yağmur Altında, dün akşamki bölümüyle tepki çekti.
Gazeteci İsmail Saymaz da domuz eti sahnesine tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
