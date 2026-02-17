onedio
İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında Dizisindeki Domuz Eti Sahnesine Tepki: "Böyle Bir Türkiye Yok"

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 15:50

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Aynı Yağmur Altında dizisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide yayınlanan domuz eti sahnesi tepki çekti. Gazeteci İsmail Saymaz da yayınlanan sahneye tepkisini gösterdi.

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi isimlerin başrolünde oynadığı Aynı Yağmur Altında, dün akşamki bölümüyle tepki çekti.

Dizide Müslüman aileye akşam yemeğinde domuz eti servis edildi. İzleyicilerin tepkisini çeken sahne sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz da domuz eti sahnesine tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

İsmail Saymaz, X hesabı üzerinden 'Böyle bir Türkiye yok, hiç olmadı. Laiklerin kahır ekseriyeti domuz yemez, yemediği gibi ikram da etmez. Ramazan’a girerken vatandaşları birbirine karşı dindar-seküler gerilimi üzerinden kışkırtarak reyting elde etme gayreti, domuzluk değilse nedir?' diyerek tepkisini gösterdi.

