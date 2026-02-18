onedio
Final Yapacağı İddia Edilen Veliaht Hakkında Açıklama Geldi!

Final Yapacağı İddia Edilen Veliaht Hakkında Açıklama Geldi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
18.02.2026 - 08:23

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, düşük reytinglerin ardından hikayeyi Kars'a taşıyarak olumlu bir artış yaşamıştı. Yayın günleri maç takvimiyle kesişen Veliaht dizisinin beklenen artışı bir türlü gelmezken sevilen dizinin final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Veliaht'ın final iddialarına yanıt gecikmedi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın final yapacağına dair iddialar ortaya atılıyor.

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın final yapacağına dair iddialar ortaya atılıyor.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlasa da reytinglerinde istikrar sağlayamadı. Haliyle sosyal medyada dizinin final yaparak ekranlara veda edeceğine dair iddialar ortaya atılmaya başladı. Veliaht dizisinin Kars çekimleri devam ederken söz konusu iddialar çoğalırken beklenen yanıt sonunda geldi.

Birsen Altuntaş, Veliaht'ın final yapıp yapmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş, Veliaht'ın final yapıp yapmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş X hesabında bir takipçisine verdiği yanıtla Veliaht dizisi hakkındaki final iddialarına yanıt verdi. Altuntaş verdiği yanıtta 'Yok canım, şu an alınan bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingleri kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii...' ifadelerini kullandı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
lilithtrinity

kars a gitmeden de kötü değildi reytingleri. hiç bir hafta yerlerde olmadı ki reytingler. ekranların en iyi dizisi bence