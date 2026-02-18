Final Yapacağı İddia Edilen Veliaht Hakkında Açıklama Geldi!
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, düşük reytinglerin ardından hikayeyi Kars'a taşıyarak olumlu bir artış yaşamıştı. Yayın günleri maç takvimiyle kesişen Veliaht dizisinin beklenen artışı bir türlü gelmezken sevilen dizinin final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Veliaht'ın final iddialarına yanıt gecikmedi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın final yapacağına dair iddialar ortaya atılıyor.
Birsen Altuntaş, Veliaht'ın final yapıp yapmayacağı konusunda açıklama yaptı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum.
kars a gitmeden de kötü değildi reytingleri. hiç bir hafta yerlerde olmadı ki reytingler. ekranların en iyi dizisi bence