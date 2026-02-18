Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi'nin Final Haberini TikTok'tan Duyurdu
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingleri nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. Rüya Gibi'nin 13. bölümde final yapacağı açıklanırken dizide rol alan Şebnem Bozoklu, final kararını bir de TikTok hesabından duyurdu.
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi final yapıyor.
Şebnem Bozoklu'nun TikTok hesabında yayınladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:
