Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi'nin Final Haberini TikTok'tan Duyurdu

Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi'nin Final Haberini TikTok'tan Duyurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 11:38

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingleri nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kaldı. Rüya Gibi'nin 13. bölümde final yapacağı açıklanırken dizide rol alan Şebnem Bozoklu, final kararını bir de TikTok hesabından duyurdu.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi final yapıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi final yapıyor.

Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu'nun kadrosunda yer aldığı Rüya Gibi düşen reytinglerinin ardından final kararıyla karşı karşıya kaldı. Reytinglerini artırmak için günü değişen dizi finalden kaçamazken dizinin Fiko'su Şebnem Bozoklu, TikTok hesabından finali duyurdu. Şebnem Bozoklu yayınladığı TikTok videosunda '13. bölüm son bölümümüzmüş' notunu düştü.

Şebnem Bozoklu'nun TikTok hesabında yayınladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

