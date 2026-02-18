onedio
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Melek Baykal'ın Açıklamasına Sert Yanıt

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2026 - 12:23

Ünlü tiyatrocu Melek Baykal, ekranlara geri döneceği iddia edilen Akasya Durağı dizisi hakkında konuştu. Akasya Durağı hakkında 'Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu’ndan affımı istemiştim' diyen Melek Baykal'a dizide Ali Kemal'i canlandıran Ateş Fatih Uçan'dan yanıt gecikmedi.

Melek Baykal, Akasya Durağı hakkında söyledikleriyle gündemde.

Sosyal medyada bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair iddialar dolaşırken Melek Baykal, bir dönem kadrosunda yer aldığı dizi hakkında konuştu. Melek Baykal, 'Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Zamanında da kısa süre rol alıp, Türker İnanoğlu’ndan affımı istemiştim. Ben tiyatroda kalmak istiyorum, dizi düşünmüyorum.' sözleriyle gündem oluştururken dizideki rol arkadaşından yanıt gecikmedi.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a yanıt geldi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'a yanıt olarak “Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.” dedi.

