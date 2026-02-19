onedio
Helin Avşar, İsmail Saymaz'ın Hülya Avşar Hakkındaki Yorumuna Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
19.02.2026 - 13:56

ATV'nin tüm tepkileri üzerine toplayan yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın domuz eti sahnesine bir tepki de İsmail Saymaz'dan gelmişti. Saymaz'ın Hülya Avşar'a dair bir yorum yapması üzerine devreye kız kardeş Helin Avşar girdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında epey krizli başladı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında, daha ilk fragmanında Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti karmasına benzetilmişti. 

İkinci bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizinin domuz eti sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmiş, tartışma konusu olmuştu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği domuz eti sahnesine bir yorum da İsmail Saymaz'dan gelmişti.

İsmail Saymaz, Aynı Yağmur Altında dizisi açıklamasının ardından bir de Hülya Avşar yorumunda bulundu.

Hülya Avşar'ın da içinde yer aldığı domuz eti sahnesini öne çıkaran İsmail Saymaz, 'Başörtülü kızlar okula giremezken sesini çıkarmadın da şimdi mi aklına geldi?' çıkışında bulundu. 

Hülya Avşar'dan Saymaz'a henüz herhangi bir cevap gelmedi fakat devreye Helin Avşar girdi. 

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, İsmail Saymaz'a 'Sen gazeteci misin şimdi?' dedi. 

'Bu adama biri bunu dizi olduğunu söyleyebilir mi? Senaristlerin yazdığı bir rol olduğunu bildirebilir mi? Ayrıca sadece izlenmek için Hülya Avşar demesi... Orada 100 oyuncu var. Neden Hülya Avşar'ı ağzına takmış? Yaptırdığı okullardan, 20 küsür yılı aşkın tenis turnuvalarında okuttuğu çocuklardan haberdar mı? Ya sen gazeteci misin şimdi???' ifadelerini kullandı.

