Beren Saat, Yeni Şarkısı "CapitaliZoo"yu Dinleyen 2 Milyona Teşekkür Etti!

11 Şubat'ta 'CapitaliZoo' isimli ilk şarkısını çıkaran Beren Saat'in sesi ve klibi resmen viral oldu.

Kiminin beğendiği ve 'Canı istemiş yapmış, güzel olmuş' diye yorumladığı şarkı, kiminin de alay konusu oldu. O kadar ki şarkıyı Aşk-ı Memnu'ya kadar uzanan ikonik sahnelerle birleştiren yüzlerce edit yapıldı.

Birçok ünlü isme fikri sorulurken bazıları Beren Saat'in şarkıcılık hevesini 'gereksiz' bulduğunu dile getirdi; bazılarıysa olaya çok daha nötr yaklaştı.