Beren Saat, Yeni Şarkısı "CapitaliZoo"yu Dinleyen 2 Milyona Teşekkür Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 12:34

11 Şubat'ta ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkaran ünlü oyuncu Beren Saat gündeme oturmuştu. CapitaliZoo, 2 milyon kişiye ulaştı; teşekkür gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beren Saat'in yeni girişimi; şarkıcılığı geçtiğimiz haftadan bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan konusu.

11 Şubat'ta 'CapitaliZoo' isimli ilk şarkısını çıkaran Beren Saat'in sesi ve klibi resmen viral oldu. 

Kiminin beğendiği ve 'Canı istemiş yapmış, güzel olmuş' diye yorumladığı şarkı, kiminin de alay konusu oldu. O kadar ki şarkıyı Aşk-ı Memnu'ya kadar uzanan ikonik sahnelerle birleştiren yüzlerce edit yapıldı. 

Birçok ünlü isme fikri sorulurken bazıları Beren Saat'in şarkıcılık hevesini 'gereksiz' bulduğunu dile getirdi; bazılarıysa olaya çok daha nötr yaklaştı.

Beren Saat'in CapitaliZoo'su geçtiğimiz saatlerde 2 milyona ulaştı.

Tüm albümün iki hafta sonra çıkacağını ikinci albümünün de hazır olduğunu söyleyen Beren Saat, 2 milyon kişinin şarkısını dinlediğini görünce Instagram hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 

Bu sayı birileri şarkıyı tekrar tekrar dinliyor diye mi 2 milyona çıktı yoksa sadece meraktan girenlerin sayesinde ulaşılmış bir sayı mı onun kararını size bırakıyoruz!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Aresinannesi

meraktan izledim ama sonuna kadar değil itiraf ediyorum