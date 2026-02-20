onedio
Pep Guardiola, Vinicius'a Yapılan Irkçılık Sonrasında "Eğitime" Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 23:41

Gianluca Prestianni, Benfica ile oynanan karşılaşmada Vinícius Júnior’a yönelik ırkçı bir harekette bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Maç sırasında Brezilyalı futbolcuya yönelik mimik ve jestleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası futbol kamuoyunda ırkçılığa karşı yaptırımların artırılması yönünde çağrılar yapılırken, futbol insanlarından da konuya dair yorumlar geliyor. 

Bu konu Pep Guardiola'ya da soruldu ve Guardiola farklı bir bakış açısıyla yorumladı.

Dünya futbolu Vinicius'a yapılan ırkçılığı konuşuyor.

Vinícius Júnior’a, Real Madrid’in Benfica ile oynadığı maçta tribünlerden ırkçı tezahüratlar yapıldı. Karşılaşma sırasında bazı taraftarların Brezilyalı oyuncuyu hedef alan söylemleri tepki çekerken Prestianni'nin yaptığı ırkçılık da futbol dünyasında şok etkisi yarattı. 

Bu hareket ünlü futbol insanlarına da soruldu. Sorulanlardan biri de Pep Guardiola'ydı.

Guardiola, yaşanan ırkçılığı eleştirerek eğitimin önemine değindi:

“Vinicius’un yaşadığı ırkçılık olayı mı? Ten renginiz ya da nerede doğduğunuz sizi kimseden üstün yapmaz. Hâlâ yapılacak çok şey var; ırkçılık sadece futbolda değil, toplumun genelinde var. Öğretmenlere daha fazla maaş vermeliyiz. Bu sorunu okullarda çözmeliyiz. Öğretmenler ve doktorlar en önemli insanlar; onlara daha fazla ödeme yapılmalı, teknik direktörlere değil. Bu mesele çözülmek zorunda.”

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
