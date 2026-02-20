onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'tan Olaylı Şekilde Ayrılan Rafa Silva'ya Portekiz Basınında Eleştiri Var

Beşiktaş'tan Olaylı Şekilde Ayrılan Rafa Silva'ya Portekiz Basınında Eleştiri Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 22:06

Beşiktaş’tan ayrılarak eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva, beklentilerin altında kaldı. Portekiz basını, tecrübeli oyuncunun geri dönüşünün takıma olumlu katkıdan çok olumsuz etki yarattığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 maçtır kayıpları oynuyor.

5 maçtır kayıpları oynuyor.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılıp eski kulübü Benfica’ya dönen Rafa Silva hakkındaki tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 1,5 yılın ardından yeniden Portekiz temsilcisinin formasını giyen tecrübeli oyuncu, çıktığı 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

"Baş ağrısı"

"Baş ağrısı"

Portekiz basınında A Bola’da yayımlanan değerlendirme yazısında, Rafa Silva’nın dönüşünün takıma beklenen katkıyı sağlamadığı vurgulandı. Deneyimli oyuncunun yeniden kadroya katılmasıyla ilgili olarak, 'Rafa'nın gelişi kadroya takviye yapmaktan çok Mourinho'ya bir baş ağrısı daha getiriyor.' ifadeleri kullanıldı.

Transfer süreci de tekrar gündeme geldi.

Transfer süreci de tekrar gündeme geldi.

32 yaşındaki futbolcu hakkında yapılan değerlendirmede ayrıca, 'Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor.' ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın