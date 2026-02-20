Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Ergün Penbe Çalıştığı Kulüpte Saldırıya Uğradı

Olayın ardından Ergün Penbe’nin hastaneye başvurarak darp raporu aldığı belirtildi. Kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan gelişmeler camiada geniş yankı buldu.

Taraflar arasındaki tartışmanın çıkış nedenine dair net bir bilgi paylaşılmazken, sürecin hukuki bir aşamaya taşınabileceği konuşuluyor.

Uşakspor yönetiminin bu gelişmeler sonrasında nasıl bir adım atacağı ise belirsizliğini koruyor.