Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Ergün Penbe Çalıştığı Kulüpte Saldırıya Uğradı

Hakan Karakoca
20.02.2026 - 18:43

Türk futbolunun önemli sol beklerinden biri olarak uzun yıllar üst düzey rekabette forma giyen Penbe, özellikle Galatasaray döneminde elde ettiği başarılarla tanınmış, milli takım kariyerinde de istikrarlı performans sergilemişti. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan deneyimli isim, son olarak Uşakspor’un başında görev yapıyordu. 

Ergün Penbe ile Uşakspor kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan gerginlik fiziki müdahaleye dönüştü. Olayın ardından Penbe’nin darp raporu aldığı öğrenildi.

Fiziki müdahaleye varan bir tartışma yaşandı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Uşakspor’da gerginlik tırmanıyor. Teknik direktör Ergün Penbe ile yönetici Mustafa Yalım arasında yaşanan kriz spor gündemine oturdu.

İddialara göre kulüp tesislerinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar arasındaki gerilim fiziki müdahaleye dönüştü.

Penbe darp raporu aldı.

Olayın ardından Ergün Penbe’nin hastaneye başvurarak darp raporu aldığı belirtildi. Kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan gelişmeler camiada geniş yankı buldu.

Taraflar arasındaki tartışmanın çıkış nedenine dair net bir bilgi paylaşılmazken, sürecin hukuki bir aşamaya taşınabileceği konuşuluyor.

Uşakspor yönetiminin bu gelişmeler sonrasında nasıl bir adım atacağı ise belirsizliğini koruyor.

