Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Ergün Penbe Çalıştığı Kulüpte Saldırıya Uğradı
Türk futbolunun önemli sol beklerinden biri olarak uzun yıllar üst düzey rekabette forma giyen Penbe, özellikle Galatasaray döneminde elde ettiği başarılarla tanınmış, milli takım kariyerinde de istikrarlı performans sergilemişti. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan deneyimli isim, son olarak Uşakspor’un başında görev yapıyordu.
Ergün Penbe ile Uşakspor kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan gerginlik fiziki müdahaleye dönüştü. Olayın ardından Penbe’nin darp raporu aldığı öğrenildi.
Fiziki müdahaleye varan bir tartışma yaşandı.
Penbe darp raporu aldı.
