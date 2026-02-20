Barcelona, Oruç Tutacağını Açıklayan Lamine Yamal İçin Özel Program Hazırlıyor

Diario AS’ın aktardığına göre, FC Barcelona’nın teknik ve sağlık departmanı, Lamine Yamal’ın Ramazan boyunca fiziksel formunu koruyabilmesi için kapsamlı bir beslenme ve yükleme planı hazırladı. Bu süreçte oyuncunun antrenman yoğunluğu, sıvı-elektrolit dengesi ve toparlanma periyotları düzenli olarak izlenecek. Kulübün, sıkışık maç programı içinde genç futbolcunun performansını en üst düzeyde tutmayı amaçladığı ifade edildi.