onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Barcelona, Oruç Tutacağını Açıklayan Lamine Yamal İçin Özel Program Hazırlıyor

Barcelona, Oruç Tutacağını Açıklayan Lamine Yamal İçin Özel Program Hazırlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 17:51

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç oyuncusu Lamine Yamal için özel bir beslenme planı hazırladı. Teknik ekip ve sağlık birimi, futbolcunun fiziksel performansında düşüş yaşanmaması amacıyla ayrıntılı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu. Antrenman yoğunluğu yeniden düzenlenirken, sıvı dengesi ve toparlanma süreci de yakından izlenecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel beslenme programı hazırlandı.

Özel beslenme programı hazırlandı.

Barcelona, Ramazan’da oruç tutacak genç futbolcusu Lamine Yamal için özel bir hazırlık süreci başlattı. Katalan ekibinin, oyuncunun saha içi performansında olası bir düşüş yaşanmaması amacıyla kişiye özel bir beslenme planı oluşturduğu iddia edildi.

Sağlık departmanı Ramazan ayı boyunca özel takibe alacak.

Sağlık departmanı Ramazan ayı boyunca özel takibe alacak.

Diario AS’ın aktardığına göre, FC Barcelona’nın teknik ve sağlık departmanı, Lamine Yamal’ın Ramazan boyunca fiziksel formunu koruyabilmesi için kapsamlı bir beslenme ve yükleme planı hazırladı. Bu süreçte oyuncunun antrenman yoğunluğu, sıvı-elektrolit dengesi ve toparlanma periyotları düzenli olarak izlenecek. Kulübün, sıkışık maç programı içinde genç futbolcunun performansını en üst düzeyde tutmayı amaçladığı ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın