Barcelona, Oruç Tutacağını Açıklayan Lamine Yamal İçin Özel Program Hazırlıyor
Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç oyuncusu Lamine Yamal için özel bir beslenme planı hazırladı. Teknik ekip ve sağlık birimi, futbolcunun fiziksel performansında düşüş yaşanmaması amacıyla ayrıntılı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu. Antrenman yoğunluğu yeniden düzenlenirken, sıvı dengesi ve toparlanma süreci de yakından izlenecek.
Özel beslenme programı hazırlandı.
Sağlık departmanı Ramazan ayı boyunca özel takibe alacak.
