onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Altay, Tire 2021 ile Oynayacağı Maçın Deplasman Tribünü Biletlerini 5 Kuruştan Satışa Çıkardı

Altay, Tire 2021 ile Oynayacağı Maçın Deplasman Tribünü Biletlerini 5 Kuruştan Satışa Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 20:49

1914’te kurulan İzmir’in köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig’de sahasında Tire 2021’i konuk edeceği karşılaşmada deplasman tribünü bilet fiyatını 5 kuruş olarak belirledi. Kulüp başkanı bu çok konuşulacak fiyatın nedenini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Misafir takım seyircisi için bilet 5 kuruş olarak belirlendi.

Misafir takım seyircisi için bilet 5 kuruş olarak belirlendi.

TFF 3. Lig’in 22. haftasında Altay, sahasında Tire 2021 FK ile karşılaşacak. 21 Şubat Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Altay, Tire 2021 karşılaşmasının bilet fiyatlarını duyurdu.

Deplasman tribünü bilet fiyatı 5 kuruş olarak açıklandı. İzmir temsilcisinin bu kararı sosyal medyada gündem oldu.

Altay – Tire 2021 maçının bilet fiyatları şöyle:

Misafir: 5 kuruş

Maraton: 150 TL

Numaralı: 250 TL

VIP B: 1.000 TL

VIP A-C: 750 TL

Neden 5 kuruş?

Neden 5 kuruş?

Altay Başkanı Sinan Kanlı, maç öncesinde yaptığı açıklamada Tire 2021 FK yönetimine sert ifadelerle yüklendi.

Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmanın devre arasında Tire yöneticilerinin soyunma odası koridorunda zorba tavırlar sergilediğini öne sürdü. Maç sonunda da protokol tribününden ağır küfürler edildiğini iddia eden Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

'Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 Kulübü mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar.' Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın