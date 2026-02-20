Altay, Tire 2021 ile Oynayacağı Maçın Deplasman Tribünü Biletlerini 5 Kuruştan Satışa Çıkardı

Altay Başkanı Sinan Kanlı, maç öncesinde yaptığı açıklamada Tire 2021 FK yönetimine sert ifadelerle yüklendi.

Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmanın devre arasında Tire yöneticilerinin soyunma odası koridorunda zorba tavırlar sergilediğini öne sürdü. Maç sonunda da protokol tribününden ağır küfürler edildiğini iddia eden Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

'Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 Kulübü mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar.' Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin' dedi.