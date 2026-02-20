onedio
At Yarışı Spikeri Ekrem Hazırlar, Viral Olan Mr. MMM Telaffuzunun Hikayesini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 22:52

17 Şubat’ta düzenlenen at yarışlarının 7. koşusunda piste çıkan Mister MMMMM, performansından çok isminin telaffuzuyla gündeme geldi. Yarışı anlatan spikerin, atın adındaki “MMMMM” bölümünü uzatarak söylemesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok sayıda esprili yoruma neden oldu.

Tartışmaların ardından yarışı kimin anlattığı da netleşti. Spiker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O anda Amerikalı meslektaşım gibi aynısını yapmaya çalıştım. Meslek neyi gerektiriyorsa onu yaptım' ifadelerini kullandı.

Ekrem Hazırlar'a bu kez Haber Global mikrofon uzattı ve o anları sordu.

"Ben bugün bu attan çok bahsedeceğim dedim"

Haber Global'e verdiği röportajda süreci değerlendiren Hazırlar, atın adını ilk gördüğünde bir zorluk yaşayacağını hissettiğini belirtti. Yarış boyunca atın ilk sıralardan kopmaması, spikerin bu zor telaffuzu defalarca tekrarlamasına neden oldu. Hazırlar, 'Şanslı bir safkandı. Yarış başlamadan önce kendime, 'Ben bugün bu attan çok bahsedeceğim' dedim ve öyle de oldu' diyerek o anki profesyonel yaklaşımını paylaştı.

"Bunun neşeye dönüşmesi beni mutlu etti"

Yarış sonunda Schwarzmeyer birinci, Mister MMM ise ikinci olurken; Ekrem Hazırlar bu durumun insanlarda yarattığı pozitif etkiden memnun olduğunu dile getirdi. Röportajın sonunda muhabirin bile telaffuz ederken zorlandığı ismi tek nefeste söyleyen Hazırlar, 'Bu durumun bir neşeye dönüşmesi beni gerçekten çok mutlu etti' diyerek olayı tatlı bir anı olarak kariyerine ekledi.

