At Yarışı Spikeri Ekrem Hazırlar, Viral Olan Mr. MMM Telaffuzunun Hikayesini Anlattı

17 Şubat’ta düzenlenen at yarışlarının 7. koşusunda piste çıkan Mister MMMMM, performansından çok isminin telaffuzuyla gündeme geldi. Yarışı anlatan spikerin, atın adındaki “MMMMM” bölümünü uzatarak söylemesi sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok sayıda esprili yoruma neden oldu.
Tartışmaların ardından yarışı kimin anlattığı da netleşti. Spiker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O anda Amerikalı meslektaşım gibi aynısını yapmaya çalıştım. Meslek neyi gerektiriyorsa onu yaptım' ifadelerini kullandı.
Ekrem Hazırlar'a bu kez Haber Global mikrofon uzattı ve o anları sordu.
"Ben bugün bu attan çok bahsedeceğim dedim"
"Bunun neşeye dönüşmesi beni mutlu etti"
