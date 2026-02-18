Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Mister MMMMM Rüzgarı: At Yarışı Spikerinin Anlatımı Gündem Oldu

Dün yapılan at yarışı sırasında 7. koşuda yer alan Mister MMMMM'in adının söylenme şekli sosyal medyada gündem oldu. Spikerin, atın adını söylerken MMMMM'i söyleme şekli komik yorumlara neden oldu. Yorumlar sonrasında yarışı kimin anlattığı da ortaya çıktı. Yarışın spikeri yaptığı açıklamada “O anda Amerikalı meslektaşım gibi aynısını yapmaya çalıştım. Meslek neyi gerektiriyorsa onu yaptım' dedi.
Yarışın spikeri, sosyal medyadaki yorumlar sonrasında kendisini açıkladı, destekleyenlere teşekkür etti.
İşte yarışın anlatımına yapılan yorumlardan bazıları:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
