Amerika'da Sürücüsüz Araçları Deneyen Bir Türk O Anları Paylaştı: "Buna Nasıl Alışabiliriz ki?"

Amerika'da Sürücüsüz Araçları Deneyen Bir Türk O Anları Paylaştı: "Buna Nasıl Alışabiliriz ki?”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.02.2026 - 23:55

Teknoloji son birkaç yılda akılalmaz bir hızla ilerledi. Öyle ki her yeni gelişme, günlük hayatımızı kökten değiştirdi. Sadece 20 yıl öncesine baktığımızda bile hayatımızın, alışkanlıklarımızın ve yaşam tarzımızın ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Son yılların en büyük teknolojik adımlarından biri de sürücüsüz araçlar. ABD'de bir süredir kullanımdalar. 

Sürücüsüz araçları deneyen bir Türk o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Teknolojinin geldiği bu nokta elbette pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202378685...
Peki bu insansız arabalar ne zamandan beri kullanılıyor ve nasıl çalışıyor?

Peki bu insansız arabalar ne zamandan beri kullanılıyor ve nasıl çalışıyor?

Videodaki gibi tamamen sürücüsüz araçlar, özellikle Google’ın Waymo projesiyle 2009'da gelişmeye başlayıp 2020’den itibaren belirli şehirlerde ticari olarak halka açıldı. Bu sistemler, aracın çevresini lazerlerle tarayan Lidar, trafik ışıklarını seçen kameralar ve her türlü hava koşulunda mesafe ölçen radarlardan gelen verileri gelişmiş bir yapay zeka ile işleyerek, herhangi bir insan müdahalesi olmadan saniyeler içinde sürüş kararları alıp güvenli bir yolculuk sağlıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
