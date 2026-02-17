Amerika'da Sürücüsüz Araçları Deneyen Bir Türk O Anları Paylaştı: "Buna Nasıl Alışabiliriz ki?”

Teknoloji son birkaç yılda akılalmaz bir hızla ilerledi. Öyle ki her yeni gelişme, günlük hayatımızı kökten değiştirdi. Sadece 20 yıl öncesine baktığımızda bile hayatımızın, alışkanlıklarımızın ve yaşam tarzımızın ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Son yılların en büyük teknolojik adımlarından biri de sürücüsüz araçlar. ABD'de bir süredir kullanımdalar.

Sürücüsüz araçları deneyen bir Türk o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Teknolojinin geldiği bu nokta elbette pek çok kişiyi şaşırttı.