Londra vs. Ankara: İngiliz Bir Turist Türkiye'nin Başkenti ile İngiltere'nin Başkentini Karşılaştırdı

Son dönemde sosyal medyada İngiltere ve Türkiye'nin karşılaştırıldığı videolara sıkça rastlıyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yaşadığını söyleyen bir İngiliz, iki ülkeyi güvenlik açısından kıyaslamış, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu savunmuştu.

Yine bir İngiliz bir turist ülkemizin sokaklarında dolaşarak iki ülkeyi karşılaştırdığı videolar çekmeye başladı. İki ülkenin başkentini karşılaştırdığı video sosyal medyada viral oldu.