Londra vs. Ankara: İngiliz Bir Turist Türkiye'nin Başkenti ile İngiltere'nin Başkentini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
17.02.2026 - 22:35

Son dönemde sosyal medyada İngiltere ve Türkiye'nin karşılaştırıldığı videolara sıkça rastlıyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yaşadığını söyleyen bir İngiliz, iki ülkeyi güvenlik açısından kıyaslamış, Türkiye'nin daha güvenli olduğunu savunmuştu. 

Yine bir İngiliz bir turist ülkemizin sokaklarında dolaşarak iki ülkeyi karşılaştırdığı videolar çekmeye başladı. İki ülkenin başkentini karşılaştırdığı video sosyal medyada viral oldu.

Daha temiz daha sessiz.

Elbette her şehrin hem iyi hem kötü tarafları var. Pek çok şehrin arka sokakları ile görünen kısmı birbirinden çok uzak. İngiliz turistin Ankara ve Londra'yı karşılaştırdığı videoda Ankara'nın sakinliği ve Londra'nın kaosu dikkat çekti.

Aynı kullanıcı daha önce de benzer bir karşılaştırma yapmıştı;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
