Belçika'ya Giden Bir Vatandaş Bozuk Kaldırımları Paylaştı: “E Bize ‘Avrupa’ Denmişti”

Son dönemde ülkemizden yurt dışına göç çok fazla yaşandı bildiğiniz üzere. Hala pek çok kişi farklı iş imkanlarını değerlendirmek için yurt dışına çıkıyor. Fakat insanlar gittikleri yerde tamamen kusursuz bir hayat beklediğinden işler pek de istedikleri gibi gitmeyebiliyor.

Belçika'ya giden bir vatandaş bozuk kaldırımları paylaştı. Videosuna “E bize ‘Avrupa’ denmişti” notunu düştü.