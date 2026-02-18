onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Belçika'ya Giden Bir Vatandaş Bozuk Kaldırımları Paylaştı: “E Bize ‘Avrupa’ Denmişti”

Belçika'ya Giden Bir Vatandaş Bozuk Kaldırımları Paylaştı: “E Bize ‘Avrupa’ Denmişti”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.02.2026 - 09:11

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde ülkemizden yurt dışına göç çok fazla yaşandı bildiğiniz üzere. Hala pek çok kişi farklı iş imkanlarını değerlendirmek için yurt dışına çıkıyor. Fakat insanlar gittikleri yerde tamamen kusursuz bir hayat beklediğinden işler pek de istedikleri gibi gitmeyebiliyor. 

Belçika'ya giden bir vatandaş bozuk kaldırımları paylaştı. Videosuna “E bize ‘Avrupa’ denmişti” notunu düştü.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202375030...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vatandaşa katılanlar da oldu eleştirenler de.

Vatandaşa katılanlar da oldu eleştirenler de.

Kimileri bozuk bir kaldırımın herhangi bir durumun göstergesi olmayacağını, buna bile tahammül edemiyorsa geri dönmesi gerektiğini savunurken kimileri ise gün içinde en çok kullandığı yolun düzgün olmasını talep etmesini yerinde buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın