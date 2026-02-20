İstanbul'a Kar Yağacak mı? AKOM İstanbul'un Haftalık Hava Durumunu Paylaştı

Uzmanlar İstanbul için hafta sonuna dikkat çekti. Hafta sonu yer yer karla karışık yağmurun yağacağı tahmin edilen İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan açıklama geldi.

Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre İstanbul'da kar beklenmiyor. Haritalara göre 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar, 24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise megakentte parçalı bulutlu hava hakim olacak.

AKOM İstanbul'da kar bekliyor mu?

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul hafta boyunca rüzgarlı ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 8-10 derece arasında seyredecek. Yapılan açıklamada “Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşulları etkili olacak” denildi.

Uzmanlar hafta sonu İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağını öngörürken resmi kurumlara göre İstanbul’da kar yağışı olmayacak.