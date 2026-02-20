onedio
İstanbul'a Kar Yağacak mı? AKOM İstanbul'un Haftalık Hava Durumunu Paylaştı

İstanbul'a Kar Yağacak mı? AKOM İstanbul'un Haftalık Hava Durumunu Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2026 - 23:33

'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı için gözler Meteoroloji ve AKOM'a çevrildi. Uzmanlar hafta sonu için İstanbul'a kar yağış uyarısı yaptı. Ancak AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık İstanbul hava durumu haritasında, kar yağışını bekleyenleri üzecek gelişme yer aldı. İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

Uzmanlar İstanbul için hafta sonuna dikkat çekti. Hafta sonu yer yer karla karışık yağmurun yağacağı tahmin edilen İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan açıklama geldi. 

Meteoroloji'nin paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre İstanbul'da kar beklenmiyor. Haritalara göre 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar, 24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise megakentte parçalı bulutlu hava hakim olacak.

AKOM İstanbul'da kar bekliyor mu?

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul hafta boyunca rüzgarlı ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 8-10 derece arasında seyredecek. Yapılan açıklamada “Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşulları etkili olacak” denildi.

Uzmanlar hafta sonu İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağını öngörürken resmi kurumlara göre İstanbul’da kar yağışı olmayacak.

İstanbul hava durumu: İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu: İstanbul’da hava nasıl olacak?

AKOM’un İstanbul için haftalık hava tahmin raporu şöyle:

21 Şubat Cumartesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

22 Şubat Pazar hava durumu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Şubat Pazartesi hava durumu

Parçalı ve çok bulut

24 Şubat Salı hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

25 Şubat Çarşamba hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

26 Şubat Perşembe hava durumu

Az bulutlu ve açık

