Buz Tutmuş Yüzeyden Geçmeye Çalışan Tur Otobüsü Dünyanın En Derin Gölüne Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2026 - 19:42

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü’nde facia yaşandı. Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü buz tutan yüzeyden geçmeye çalıştı. Buzun kırılmasıyla birlikte tur otobüsü göle düştü. Rusya Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gölden 7 turistin cansız bedeni çıkarıldı.

Kaynak

Tur otobüsü dünyanın en derin gölüne düştü.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Baykal Gölü’nde can pazarı yaşandı. Sekiz Çinli turisti taşıyan tur otobüsü donmuş gölü geçerken buzun kırılması sonucu göle düştü. ‘Dünyanın en derin gölü’ olarak bilinen Baykal Gölü’nde yaşanan facianın ardından Rusya Acil Durum Başkanlığı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 7 turistin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. 

İrkutsk bölge valisi İgor Kobzev ise Telegram uygulamasında yaptığı paylaşımda turistlerden birinin kaçmayı başardığını kaydetti. 

Öte yandan açıklamada 'Kaza yerindeki derinlik 18 metredir (59 fit)' denildi. 

(Görsel temsilidir. Yapay zeka aracı Notebook LM ile oluşturulmuştur.)

