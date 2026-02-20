onedio
Ramazan’ın Gözdesine Dev Zam! Kilosu 1750 Liraya Fırladı

Dilara Şimşek
20.02.2026 - 18:32

Ramazan ayının gözdesinden biri de güllaç. Vazgeçilmez lezzetlerden olan güllaç fiyatlarına dev zam geldi. NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre güllaç yüzde 30 zamlandı. Geçen sene kilosu bin 1250 TL olan Antep fıstıklı güllacın bu sene fiyatı 1750 liraya fırladı.

Ramazan ayının gelmesiyle güllaç da raflardaki yerini aldı. Ramazan’ın en sevilen lezzetlerinden güllacın fiyatları dudak uçuklattı. Yüzde 30 zam gelen güllacın kilogram fiyatı 1750 TL’ye yükseldi. Antep fıstıklı güllaç 1750 liradan satılırken cevizli ve fındıklı güllaçlar 1400 TL’den satılıyor. 

Güllaç fiyatlarının yükselmesinin nedeni ise kuruyemişlere gelen zam oldu.

Güllaç fiyatları neden arttı?

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, “Bir kilogram fıstık şu anda 2 bin 300-2 bin 400 lira bandında” diyerek güllacın neden zamlandığını açıkladı. 

Öte yandan Taşdemir, vatandaşlara kritik uyarıda bulundu. Sütün kaliteli olması gerektiğinin altını çizen Taşdemir, “Bilindik işletmelerden ihtiyaçlarını giderirlerse daha sağlıklı bir ramazan daha, sağlıklı bir bayram geçiririz” diye konuştu.

