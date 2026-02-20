Ramazan’ın Gözdesine Dev Zam! Kilosu 1750 Liraya Fırladı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, “Bir kilogram fıstık şu anda 2 bin 300-2 bin 400 lira bandında” diyerek güllacın neden zamlandığını açıkladı.

Öte yandan Taşdemir, vatandaşlara kritik uyarıda bulundu. Sütün kaliteli olması gerektiğinin altını çizen Taşdemir, “Bilindik işletmelerden ihtiyaçlarını giderirlerse daha sağlıklı bir ramazan daha, sağlıklı bir bayram geçiririz” diye konuştu.