Hamsinin Pabucu Dama Atıldı! En Çok Satılan Balık Değişti
Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti hamsinin pabucu dama atıldı. Uzun yıllardır en çok tercih edilen balık türü olan hamsi bu kez ikinci sıraya düştü. İstanbul’da ocak ayında en çok satılan balık ise istavrit oldu. Geçen ay satılan 6 bin 458 ton su ürününün yüzde 30’unu istavrit oluşturdu.
Hamsi tahtını kaptırdı. En çok satılan balık türü değişti.
Ocak ayının en pahalı balığı belli oldu.
