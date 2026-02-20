onedio
Hamsinin Pabucu Dama Atıldı! En Çok Satılan Balık Değişti

Dilara Şimşek
20.02.2026 - 17:07

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti hamsinin pabucu dama atıldı. Uzun yıllardır en çok tercih edilen balık türü olan hamsi bu kez ikinci sıraya düştü. İstanbul’da ocak ayında en çok satılan balık ise istavrit oldu. Geçen ay satılan 6 bin 458 ton su ürününün yüzde 30’unu istavrit oluşturdu.

Hamsi tahtını kaptırdı. En çok satılan balık türü değişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN, ocak ayı balık verilerini paylaştı. Geçen ay toplam 4 bin 458 ton su ürünü satıldı. Bu rakamın yüzde 30’unu; yani 1928 tonunu istavrit oluşturdu. Sofraların vazgeçilmezi ve en çok tüketilen balık türü de böylece değişmiş oldu. Hamsi ikinci sıraya düşerken yerini istavrite kaptırdı.

Ocak ayının en pahalı balığı belli oldu.

Hamsi, ocak ayında 1791 ton satıldı. Palamut 452 tonla üçüncü sırada yer aldı. Listenin devamını mezgit, çipura, levrek, sardalya, somon, lüfer ve tekir oluşturdu. 

İstavritin kilogram fiyatı ocak ayında 48.29 TL oldu. Hamsinin fiyatı ise 63.49 lira olarak kayıtlara geçti. İstavrit uygun fiyatı nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edilen balık türü oldu. 

Öte yandan ocak ayının en pahalı balık türü ise lipsoz oldu. Lipsozun kilo fiyat 1626,65 TL olarak açıklandı.

Oğuz Yiğitbaşı

Hamsi bi ara ortadan kayboldu istavrit çıktı ortaya herkesde istavrit aldı

Hermione Granger

Lipsoz diye bi balık ömrümde duymadım. Artık ne kadar fakirsek, algı bile sallamamış..