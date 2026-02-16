Komşu İkinci Oldu, Biz Kaçıncıyız? Türkiye’nin Sevilen Yiyeceğinin “En İyi Yemek” Listesindeki Yeri Üzdü!

Listenin ikinci sırasında Yunanistan’ın cacığı ‘tzatziki’ yer aldı. Üçüncü sırada yine komşudan bir lezzet vardı… Yunanistan’ın Horiatiki (Yunan salatası) listenin üçüncü sırasını kaptı. Akdeniz diyetinin simgelerinden biri olarak kabul edilen bu lezzet domates, salatalık kırmızı soğan, zeytin ve peynirden oluşuyor.

Meksika’dan Aguachile, Peru’dan Uchucuta, İran’dan Mast o Khiar, Çin/Tibet mutfağından Pai Huang Gua, Polonya’dan Mizeria, Japonya’dan Sunomono ve Suudi Arabistan’dan Balilah ise listenin ilk 10’unu oluşturdu.

Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Yaz günlerinin vazgeçilmezi, en sevilen soğuk lezzetlerden cacık ilk 10’u kıl payı kaptırdı. Cacık, listenin 11’inci sırasında yer aldı.