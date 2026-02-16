onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Komşu İkinci Oldu, Biz Kaçıncıyız? Türkiye’nin Sevilen Yiyeceğinin “En İyi Yemek” Listesindeki Yeri Üzdü!

Komşu İkinci Oldu, Biz Kaçıncıyız? Türkiye’nin Sevilen Yiyeceğinin “En İyi Yemek” Listesindeki Yeri Üzdü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 15:12

Dünya mutfaklarını değerlendiren ve ülkelere özgü yemekleri tanıtan TasteAtlas, “Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek” listesini güncelledi. Listenin ilk sırasında Bulgaristan’dan bir lezzet yer aldı. Her zaman yemek listelerinin üst sıralarında bulunan Türkiye’nin yeri bu kez üzdü... Yaz günlerinin sevilen yiyeceği cacık, ilk 10’a giremedi. Yunanistan’ın ‘tzatziki’si ise ikinci sırada yer aldı. Peki biz kaçıncıyız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

‘Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek’ listesi güncellendi.

‘Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek’ listesi güncellendi.

Gastronomi platformu TasteAtlas, yine adından söz ettirecek bir listeyi paylaştı. Bu kez açıklanan liste ‘Salatalık İle Yapılan En İyi 50 Yemek’ oldu. Listenin ilk sırasında Bulgaristan’a ait Snezhanka yemeği yer aldı. Süzme yoğurt ve ince doğranan salatalık ile yapılan bu yiyecekte sarımsak, dereotu ve zeytinyağı yer alıyor. Soğuk salata olarak geçen lezzet, yaz günlerinde sıklıkla tercih ediliyor.

Komşu ikinci oldu! Biz kaçıncıyız?

Komşu ikinci oldu! Biz kaçıncıyız?

Listenin ikinci sırasında Yunanistan’ın cacığı ‘tzatziki’ yer aldı. Üçüncü sırada yine komşudan bir lezzet vardı… Yunanistan’ın Horiatiki (Yunan salatası) listenin üçüncü sırasını kaptı. Akdeniz diyetinin simgelerinden biri olarak kabul edilen bu lezzet domates, salatalık kırmızı soğan, zeytin ve peynirden oluşuyor. 

Meksika’dan Aguachile, Peru’dan Uchucuta, İran’dan Mast o Khiar, Çin/Tibet mutfağından Pai Huang Gua, Polonya’dan Mizeria, Japonya’dan Sunomono ve Suudi Arabistan’dan Balilah ise listenin ilk 10’unu oluşturdu. 

Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Yaz günlerinin vazgeçilmezi, en sevilen soğuk lezzetlerden cacık ilk 10’u kıl payı kaptırdı. Cacık, listenin 11’inci sırasında yer aldı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın