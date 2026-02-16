Komşu İkinci Oldu, Biz Kaçıncıyız? Türkiye’nin Sevilen Yiyeceğinin “En İyi Yemek” Listesindeki Yeri Üzdü!
Dünya mutfaklarını değerlendiren ve ülkelere özgü yemekleri tanıtan TasteAtlas, “Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek” listesini güncelledi. Listenin ilk sırasında Bulgaristan’dan bir lezzet yer aldı. Her zaman yemek listelerinin üst sıralarında bulunan Türkiye’nin yeri bu kez üzdü... Yaz günlerinin sevilen yiyeceği cacık, ilk 10’a giremedi. Yunanistan’ın ‘tzatziki’si ise ikinci sırada yer aldı. Peki biz kaçıncıyız?
‘Salatalık ile Yapılan En İyi 50 Yemek’ listesi güncellendi.
Komşu ikinci oldu! Biz kaçıncıyız?
