Dünyanın En Zengin Ülkesinde İşsizler Bile Krallar Gibi Yaşıyor

Ülkenin sunduğu yüksek refah modeli, sadece çalışanları değil, geçici olarak işgücü dışında kalanları da sarsılmaz bir koruma kalkanıyla sarıyor. İşsizlik sigortası (ALV), işini kaybeden bir vatandaşa, önceki brüt maaşının %70 ila %80’ini ödeyerek yaşam standardının düşmesine asla izin vermiyor. Asgari ücretin bile diğer ülkelerin ortalama maaşlarının çok üzerinde olduğu bu düzende, devletin sağladığı sosyal yardımlar, kira desteğinden aile ödeneklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sosyal adaletin bu denli güçlü olduğu prenslikte, ekonomik sınıflar arasındaki fark neredeyse silindiği için, işsiz bir birey bile temel ihtiyaçlarından ödün vermeden toplumun en üst yaşam kalitesini deneyimlemeye devam edebiliyor.