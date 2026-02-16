Dünyanın En Zengin Ülkesinde İşsizler Bile Krallar Gibi Yaşıyor
Kaynak: https://eugene.kaspersky.com/2021/10/...
Alplerin derinliklerinde, İsviçre ile Avusturya arasında adeta bir mücevher gibi parlayan Lihtenştayn, yüzölçümünden beklenmeyecek kadar devasa bir refah seviyesine sahip. Sadece 160 kilometrekarelik bir alana yayılan bu küçük prenslik, borçsuz ekonomisi, sarsılmaz sosyal güvenlik yapısı ve kişi başına düşen GSYİH bakımından dünya liderliğiyle modern bir ütopya tasarımı sunuyor. Yaklaşık 39 bin kişilik nüfusuyla bu ülke, sakinlerine adeta 'krallar gibi' bir yaşam vadediyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lihtenştayn’ın ekonomik başarısının temelinde, düşük vergi oranları ve ileri seviye bankacılık hizmetleri yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İç güvenliğini sadece 100 kişilik bir polis gücüyle sağlayan Lihtenştayn, 1868 yılından bu yana bir orduya ihtiyaç duymuyor.
Lihtenştayn’da işsiz kalmak kavramı, dünyanın geri kalanından oldukça farklı bir anlama geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın