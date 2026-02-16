Türkiye’nin En Büyük Göllerinden Biri: Sabah Başka, Gün Batımında Bambaşka Bir Renkte
Türkiye’nin güneyinde, Toros Dağları’nın heybetli eteklerine yaslanmış olan Isparta, sadece bir 'Güller Şehri' olmanın ötesinde, dört mevsim boyunca ziyaretçilerini büyüleyen bir turizm mozaiği sunuyor. Son yıllarda çeşitlenen turizm olanaklarıyla dikkat çeken bu kadim kent, Akdeniz’in iç kesimlerinde saklı bir mücevher gibi parlıyor. Doğal güzellikleri, antik dönemlerden günümüze ulaşan tarihi dokusu ve kış sporlarına elverişli coğrafyasıyla Isparta, hem huzur arayanların hem de macera tutkunlarının ortak adresi haline gelmiş durumda.
Isparta denilince akla gelen ilk durak, hiç kuşkusuz Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü’dür.
Kış aylarında Isparta’nın çehresi, bembeyaz bir örtüyle kaplanan Davraz Dağı Kayak Merkezi ile değişiyor.
Isparta sadece doğasıyla değil, arkeolojik zenginliğiyle de bir açık hava müzesini andırıyor.
Antik kentten çıkarılan eserler, bölgenin hafızası niteliğindeki Yalvaç Müzesi’nde sergileniyor.
