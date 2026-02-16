Türkiye’nin En Büyük Göllerinden Biri: Sabah Başka, Gün Batımında Bambaşka Bir Renkte

Müze, prehistorik fosillerden Roma heykellerine, St. Paul Kilisesi’nin taban mozaiklerinden etnografik ögelere kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ancak Isparta’nın mirası sadece taşlarla sınırlı değil. Dünyanın gül yağı üretim merkezlerinden biri olan kent, bu geleneği taçlandırmaya hazırlanıyor. Yakında açılması planlanan 'Misparta Koku Müzesi', ziyaretçileri 100 yılı aşkın bir koku yolculuğuna çıkaracak. Gül, lavanta ve zambak gibi endemik bitkilerin üretim tekniklerinin sergileneceği bu müze, kentin duyusal hafızasını gelecek nesillere aktaracak.

Antalya’ya 2 saat, Ankara’ya 6 ve İstanbul’a 7 saatlik karayolu mesafesinde bulunan Isparta’ya Süleyman Demirel Havalimanı üzerinden de kolayca ulaşılabiliyor. Modern imkanları kadim kültürüyle harmanlayan bu şehir, misafirlerini her mevsim ayrı bir renkle selamlıyor.