As Bayrakları As: Alman Beslenme Uzmanları Döneri En Sağlıklı Öğle Yemeği Olarak Seçti!

Yemek yemeyi sadece bir 'yakıt ikmali' olarak görmemek gerektiğini savunan uzman, taze ve kaliteli malzeme seçildiği sürece vücudun neye ihtiyacı olduğunu sezgisel olarak bildiğini belirtiyor. Arada bir pizza veya sosisli sandviç yemekten suçluluk duymak yerine, bu tür yiyeceklerin de keyif unsuru olarak dengeli bir diyetin parçası olabileceğini hatırlatıyor. Ona göre en sağlıklı tarif, kişiyi hem fiziksel olarak tok hem de ruhsal olarak mutlu hissettiren tercihtir.