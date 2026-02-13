onedio
1 Hafta Müddet Tanıdı: Hesabına Bilmediği Bir Yerden 426 Bin TL Gelen Adam

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 18:34

Ankara’da ticaretle uğraşan iş insanı İsmail Hakkı Pamukoğlu, banka hesabına gelen kaynağı belirsiz 426 bin TL nedeniyle sıra dışı bir hukuk mücadelesi veriyor. İstanbul merkezli bir kuyumcudan gelen bu yüklü tutar, beraberinde çözülemeyen bir gizemi de getirdi.

İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına bilmediği bir kuyumcu tarafından 426 bin TL gönderildi.

Transferi fark eder etmez harekete geçen Pamukoğlu, parayı gönderen kuyumcuya ulaştığında beklemediği bir cevapla karşılaştı: Firma, böyle bir işlem yapmadıklarını iddia ederek parayı kabul etmedi. Durumdan şüphelenen iş insanı 'kara para aklama' şüphesiyle polise ve bankasına başvurdu. Ancak emniyet güçlerinden 'yasa dışı bir durum yok', bankasından ise 'olağanüstü bir bulguya rastlanmadı' yanıtlarını alarak adeta bir çıkmaza girdi.

Parayı bir "emanet" olarak görüyor.

Yaşadığı süreci 'mesuliyet altındayım' sözleriyle özetleyen Pamukoğlu, paranın kaynağının tespit edilememesinin kendisi üzerinde büyük bir stres yarattığını belirtiyor. Bankanın genel merkezine ve güvenlik birimlerine yaptığı başvurulardan henüz net bir sonuç alamayan iş insanı, sahibi çıkmayan bu paranın bir 'emanet' olduğunu vurguluyor.

Pamukoğlu bir haftalık bir bekleme süresi belirledi.

Hatalı bir işlem yapılmış olma ihtimali üzerinde duran Pamukoğlu, gerçek sahibine ulaşmak için bir haftalık bir bekleme süresi belirledi. Bu süre zarfında göndericiden bir dönüş gelmemesi durumunda, parayı şahsi hesabında tutmayacağını ifade etti. Pamukoğlu, sahibi bulunamayan 426 bin TL’yi öğrencilere burs olarak veya bir hayır kurumuna bağışlayarak bu belirsizliği sonlandırmayı planlıyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
