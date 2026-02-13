1 Hafta Müddet Tanıdı: Hesabına Bilmediği Bir Yerden 426 Bin TL Gelen Adam

Hatalı bir işlem yapılmış olma ihtimali üzerinde duran Pamukoğlu, gerçek sahibine ulaşmak için bir haftalık bir bekleme süresi belirledi. Bu süre zarfında göndericiden bir dönüş gelmemesi durumunda, parayı şahsi hesabında tutmayacağını ifade etti. Pamukoğlu, sahibi bulunamayan 426 bin TL’yi öğrencilere burs olarak veya bir hayır kurumuna bağışlayarak bu belirsizliği sonlandırmayı planlıyor.