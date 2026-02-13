1 Hafta Müddet Tanıdı: Hesabına Bilmediği Bir Yerden 426 Bin TL Gelen Adam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına bilmediği bir kuyumcu tarafından 426 bin TL gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Parayı bir "emanet" olarak görüyor.
Pamukoğlu bir haftalık bir bekleme süresi belirledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın