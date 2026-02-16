Koleksiyoncular Bu Paranın Peşinde: Getirene 121 Milyon Dolar!
Kaynak: https://www.themirror.com/money/coin-...
Madeni para koleksiyonculuğu (nümismatik) dünyası, son yılların en büyük keşiflerinden birini konuşuyor. İlk bakışta sıradan bir bakır bozukluk gibi görünen nadir bir Abraham Lincoln kuruşu, üzerindeki basım hatası ve tarihi değeriyle tam 121 milyon dolar (yaklaşık 5,2 milyar TL) değerleme ile gündeme oturdu. Koleksiyoncuların efsanevi para olarak adlandırdığı bu nadir paranın sırrı ise üretim hatalarında gizli.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu para başlarda anı olması amacı ile üretilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu Parayı Değerli Kılan Detaylar Neler?
Uzmanlar paraları parlatmak konusunda uyarılarda bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın