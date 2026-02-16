onedio
Koleksiyoncular Bu Paranın Peşinde: Getirene 121 Milyon Dolar!

Ömer Faruk Kino
16.02.2026 - 11:50

Madeni para koleksiyonculuğu (nümismatik) dünyası, son yılların en büyük keşiflerinden birini konuşuyor. İlk bakışta sıradan bir bakır bozukluk gibi görünen nadir bir Abraham Lincoln kuruşu, üzerindeki basım hatası ve tarihi değeriyle tam 121 milyon dolar (yaklaşık 5,2 milyar TL) değerleme ile gündeme oturdu. Koleksiyoncuların efsanevi para olarak adlandırdığı bu nadir paranın sırrı ise üretim hatalarında gizli.

Kaynak

Bu para başlarda anı olması amacı ile üretilmişti.

Abraham Lincoln’ün doğumunun 100. yılı anısına ilk kez 1909 yılında basılan 'Lincoln Wheat Penny', ünlü tasarımcı Victor David Brenner tarafından hayata geçirildi. Paranın ön yüzünde Lincoln’ün asil profili, paranın arka yüzünde ise iki buğday başağı yer alıyor. 1958 yılına kadar tedavülde kalan bu seri, milyonlarca adet üretilmesine rağmen, belirli yıllara ait hatalı üretimler ve özel alaşım denemeleri bazı örnekleri paha biçilemez birer sanat eserine dönüştürdü.

Bu Parayı Değerli Kılan Detaylar Neler?

Uzmanlara göre, bu paranın servet değerinde olup olmadığını belirleyen üç temel kriter bulunuyor:

  • Kritik Tarihler: Özellikle 1909-S, 1914-D ve 1955 yıllarına ait baskılar yüksek talep görüyor. 1955 yılındaki 'çift kalıp' hatası, parayı nümismatlar için bir efsane kılıyor.

  • Malzeme Yanlışlığı: İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1943 yılında, bakır tasarrufu için paralar çelikten basılıyordu. Ancak hata sonucu bakırdan basılan az sayıdaki 1943 kuruşu günümüzün en değerli parçaları arasında.

  • 1922 'D' Harfi Olmayan Baskılar: Denver darphanesinde basılmasına rağmen kalıp aşınması sonucu üzerindeki 'D' harfi silinen paralar, müzayedelerde rekor fiyatlara alıcı buluyor.

  • 1909-S VDB İmzası: Tasarımcı Victor David Brenner’ın baş harflerini taşıyan ve San Francisco’da çok kısıtlı sayıda basılan bu seri, koleksiyonların 'anahtar parçası' olarak biliniyor.

  • Kondisyon ve Doğallık: Paranın aşınma durumu ve üzerindeki doğal patine (zamanla oluşan tabaka) fiyatı doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar paraları parlatmak konusunda uyarılarda bulunuyor.

Nümismatlar, ellerinde nadir parça olduğunu düşündüklere vatandaşları önemli bir konuda uyarıyor: 'Kendi yöntemlerinizle temizlemeyin.' Paranın üzerindeki doğal oksitlenme (patine) değerini artırırken, kimyasal maddelerle parlatma işlemi paranın koleksiyon değerini anında sıfırlayabiliyor.

Özellikle 1943 basımı bir kuruşun gerçekliğini anlamak için uygulanan en basit yöntem mıknatıs testi. Eğer para mıknatıs tarafından çekilmiyorsa, bir servetin üzerinde oturuyor olabilirsiniz.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
