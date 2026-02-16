Koleksiyoncular Bu Paranın Peşinde: Getirene 121 Milyon Dolar!

Madeni para koleksiyonculuğu (nümismatik) dünyası, son yılların en büyük keşiflerinden birini konuşuyor. İlk bakışta sıradan bir bakır bozukluk gibi görünen nadir bir Abraham Lincoln kuruşu, üzerindeki basım hatası ve tarihi değeriyle tam 121 milyon dolar (yaklaşık 5,2 milyar TL) değerleme ile gündeme oturdu. Koleksiyoncuların efsanevi para olarak adlandırdığı bu nadir paranın sırrı ise üretim hatalarında gizli.

Detaylar 👇

Kaynak