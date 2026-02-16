Milli Çernobil: İstanbul'un Göbeğinde Yaşanan Unutulmaz İkitelli Nükleer Kazası

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan ölçümlerde, hurdalıkta ve çevresinde çevreye yayılan radyasyon miktarının hayati tehlike sınırlarının çok üzerinde olduğu görüldü. Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne (INES) göre kaza '3. Seviye' (Ciddi Olay) olarak sınıflandırıldı.

Kaza, Türkiye’deki denetim mekanizmalarının ne kadar zayıf olduğunu ortaya koydu. Radyoaktif kaynakların takibi yapılamamış, tehlikeli maddeler lisanssız kişilerce taşınmış ve nihayetinde bir hurdacıya demir niyetine satılabilmişti. Olayın ardından açılan davalar yıllarca sürdü. Ilgaz ailesi, devletin denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle tazminat davaları açtı. Ancak kazanılan tazminatlar ne kaybedilen sağlığı ne de yitirilen hayatları geri getirebildi.