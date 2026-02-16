Milli Çernobil: İstanbul'un Göbeğinde Yaşanan Unutulmaz İkitelli Nükleer Kazası
Kaynak: https://web.archive.org/web/202002231...
Türkiye’nin nükleer hafızasında silinmez bir leke olarak kalan 1999 İkitelli Radyasyon Kazası, bir ihmaller zincirinin nasıl toplumsal bir trajediye dönüşebileceğinin en somut örneğidir. 'Hurdadan çıkan ölüm' olarak literatüre geçen bu olay, Türkiye'yi dünyadaki en riskli 20 radyoaktif kaza listesine sokarken, masum bir ailenin hayatını geri dönülmez şekilde karartmıştır.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1998 yılının Aralık ayı sonunda başlayıp 1999’un ilk günlerinde gün yüzüne çıkan İkitelli Radyasyon Kazası, Türkiye’nin radyasyon güvenliği konusundaki derin boşluklarını acı bir şekilde yüzümüze çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre sonra aile üyelerinde mide bulantısı, kusma, halsizlik ve deride yanıklar görülmeye başlandı.
Radyasyon miktarı hayati tehlike sınırlarının çok üzerindeydi.
İkitelli kazası, Türkiye’de radyasyon güvenliği mevzuatının sil baştan yazılmasına neden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın