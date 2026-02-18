Bu Kadarına da Pes Artık! Yunanistan, Şimdi de İşkembe Çorbasını Sahiplenmeye Çalışıyor
Türkiye mutfağının asırlık lezzeti işkembe çorbası, bu kez komşu Yunanistan’ın tescil hamlesiyle gündemde. Selanikli işletmecilerin girişimiyle hazırlanan dosya, 'patsas' adıyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girmek için Yunanistan Kültür Bakanlığı’na sunuldu.
Türkiye'nin sokak kültüründen saray mutfağına kadar uzanan en köklü lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, uluslararası bir tescil yarışının merkezine oturdu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
