onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bu Kadarına da Pes Artık! Yunanistan, Şimdi de İşkembe Çorbasını Sahiplenmeye Çalışıyor

Bu Kadarına da Pes Artık! Yunanistan, Şimdi de İşkembe Çorbasını Sahiplenmeye Çalışıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2026 - 10:17

Türkiye mutfağının asırlık lezzeti işkembe çorbası, bu kez komşu Yunanistan’ın tescil hamlesiyle gündemde. Selanikli işletmecilerin girişimiyle hazırlanan dosya, 'patsas' adıyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girmek için Yunanistan Kültür Bakanlığı’na sunuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin sokak kültüründen saray mutfağına kadar uzanan en köklü lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, uluslararası bir tescil yarışının merkezine oturdu.

Türkiye'nin sokak kültüründen saray mutfağına kadar uzanan en köklü lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, uluslararası bir tescil yarışının merkezine oturdu.

Yunanistan, özellikle Selanik şehriyle özdeşleştirdiği ve 'patsas' adını verdiği bu sakatat çorbasını, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil etmek için resmi süreci başlattı. Yunan basınında geniş yer bulan haberlere göre, çorbanın hazırlanışındaki ustalık ve kentin kültürel kimliğiyle olan bağı, hazırlanan dosyanın en güçlü dayanaklarını oluşturuyor. Selanikli esnafların öncülük ettiği bu girişim, bakanlık onayının ardından doğrudan UNESCO’ya taşınacak.

Bu hamle, gastronomi dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uzmanlar, işkembe kültürünün baskın bir şekilde Anadolu ve Osmanlı mirası olduğunu savunurken, bu lezzetin 'sahiplenilmesinin' tarihi gerçeklerle çeliştiğine dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde sakatat mutfağının gayrimüslim tebaa tarafından da yaşatıldığı bilinse de, yemeğin asıl karakterinin bu topraklara ait olduğu vurgulanıyor. 

İşkembe çorbasının Anadolu topraklarındaki serüveni, sadece bir yemek değil, bir şehir kültürü mirası olarak görülüyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatnâme’de, İstanbul’daki işkembeci ve paçacı esnafından övgüyle bahsetmesi, bu geleneğin en az 400 yıllık bir geçmişi olduğunu kanıtlıyor. O dönemde gece geç saatlere kadar hizmet veren dükkanların varlığı, işkembenin bugün olduğu gibi yüzyıllar önce de şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor.

Yunanistan'ın son girişimi, iki ülke arasında geçmişte zaman zaman gündeme gelen gastronomi tartışmalarını yeniden hatırlattı. Cacık, yoğurt, baklava ve döner gibi lezzetlerimiz de daha önce kamuoyunda benzer sahiplenme girişimlerine konu olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın