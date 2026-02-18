onedio
Ehliyetsiz Sürücüler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar: Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaparsa Ne Olur?

18.02.2026 - 08:41

Yargıtay, ehliyeti olmadığı halde trafik kazasına karışan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kazada kusuru bulunmayan kişinin ehliyetsiz olmasının, uğradığı maddi zararı talep etmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetti.

Kaynak: NTV

Trafikte sürücü belgesi bulunmayan kişilerin karıştığı kazalarda tazminat haklarına ilişkin tartışmalı süreçte Yargıtay son sözü söyledi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara göre, bir sürücünün ehliyetinin olmaması, karşı tarafın kusuruyla meydana gelen maddi zararı isteme hakkını elinden almıyor. Mahkeme, ehliyetsiz araç kullanmanın yalnızca idari bir yaptırım yani para cezası gerektiren bir durum olduğunu, ancak kazadaki haklılık payını ve zarar miktarını etkileyen bir ana unsur olmadığını vurguladı.

Emsal teşkil eden olay, 2023 yılında Denizli’de meydana gelen bir trafik kazasıyla başladı. Ehliyeti bulunmayan bir sürücünün kullandığı araca, başka bir araç çarptı. Aracında hasar oluşan ve aracını kullanamadığı için başka bir araç kiralamak zorunda kalan sürücü, mahrumiyet bedelinin karşılanması talebiyle yargı yoluna gitti. Yerel mahkeme aşamasında, davacının ehliyetsiz oluşu ve kaza tutanağında farklı beyanlar bulunması nedeniyle tazminat talebi reddedildi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’ın gündemine taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hatalı bularak bozdu. Kararın gerekçesinde, sürücü belgesinin olmamasının bir sürüş kusuru olarak değerlendirilemeyeceği ve kaza ile sonuç arasındaki bağın bu sebeple kopmayacağı belirtildi. Bilirkişi raporlarında ehliyetsiz sürücünün kusursuz olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, maddi zararın hesaplanarak hak sahibine ödenmesi gerektiğini ifade etti. Bu kararla birlikte, ehliyetsiz sürücülerin kusursuz oldukları kazalarda araçlarında oluşan hasarları karşı taraftan yasal olarak talep edebilmelerinin önü açılmış oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
