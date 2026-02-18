Ehliyetsiz Sürücüler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar: Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaparsa Ne Olur?
Yargıtay, ehliyeti olmadığı halde trafik kazasına karışan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kazada kusuru bulunmayan kişinin ehliyetsiz olmasının, uğradığı maddi zararı talep etmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetti.
Trafikte sürücü belgesi bulunmayan kişilerin karıştığı kazalarda tazminat haklarına ilişkin tartışmalı süreçte Yargıtay son sözü söyledi.
