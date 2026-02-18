Ehliyetsiz Sürücüler İçin Yargıtay'dan Emsal Karar: Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaparsa Ne Olur?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara göre, bir sürücünün ehliyetinin olmaması, karşı tarafın kusuruyla meydana gelen maddi zararı isteme hakkını elinden almıyor. Mahkeme, ehliyetsiz araç kullanmanın yalnızca idari bir yaptırım yani para cezası gerektiren bir durum olduğunu, ancak kazadaki haklılık payını ve zarar miktarını etkileyen bir ana unsur olmadığını vurguladı.

Emsal teşkil eden olay, 2023 yılında Denizli’de meydana gelen bir trafik kazasıyla başladı. Ehliyeti bulunmayan bir sürücünün kullandığı araca, başka bir araç çarptı. Aracında hasar oluşan ve aracını kullanamadığı için başka bir araç kiralamak zorunda kalan sürücü, mahrumiyet bedelinin karşılanması talebiyle yargı yoluna gitti. Yerel mahkeme aşamasında, davacının ehliyetsiz oluşu ve kaza tutanağında farklı beyanlar bulunması nedeniyle tazminat talebi reddedildi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’ın gündemine taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hatalı bularak bozdu. Kararın gerekçesinde, sürücü belgesinin olmamasının bir sürüş kusuru olarak değerlendirilemeyeceği ve kaza ile sonuç arasındaki bağın bu sebeple kopmayacağı belirtildi. Bilirkişi raporlarında ehliyetsiz sürücünün kusursuz olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, maddi zararın hesaplanarak hak sahibine ödenmesi gerektiğini ifade etti. Bu kararla birlikte, ehliyetsiz sürücülerin kusursuz oldukları kazalarda araçlarında oluşan hasarları karşı taraftan yasal olarak talep edebilmelerinin önü açılmış oldu.