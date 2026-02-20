onedio
KVKK TikTok, Instagram, Youtube, X, Facebook ve Discord Hakkında İnceleme Başlattı

Oğuzhan Kaya
20.02.2026 - 15:10

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması gerekçesiyle TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord isimli sosyal meyda platformları hakkında resen inceleme başlatıldığını duyurdu.

6 büyük sosyal medya platformunu içeriyor

Yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve 'çocukların yüksek yararı' kapsamında işlem tesis edildiği belirtilildi. 

Açıklamada, 'Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.' ifadeleri kulanıldı.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
